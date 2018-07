VKB-Parkplatz wird innerstädtischer Wohnpark mit vielen Grüninseln

WELS. Bebauungsplan mit bis zu fünf Etagen. Große Lösung bis zur Rainerstraße geplatzt.

Hässliche Asphaltfläche hinter VKB. Bild:

150 Innenstadt-Bewohner erhielten kürzlich eingeschriebene Post vom Magistrat. Das Schreiben informierte sie über eine geplante Änderung des Bebauungsplans. Auf 9250 Quadratmetern zwischen Kaiser-Josef-Platz und Rablstraße ist ein Wohnprojekt mit Tiefgarage geplant. Die VKB hat beim Welser Architekten Wolfgang Harmach eine Studie in Auftrag gegeben. Konkrete Pläne liegen noch nicht vor: "Wir arbeiten an einem Konzept zur Neugestaltung unserer Welser Filiale. Damit verbunden soll es zu einer sinnvollen Neugestaltung des Parkplatzes der VKB-Bank kommen. Angestrebt wird, leistbaren Wohnraum in verdichteter Flachbauweise zu ermöglichen", heißt es aus der Linzer Bankzentrale.

Lange Zeit stand eine große Lösung im Raum, die von der VKB bis zur Rainerstraße reichte. Die Bank und die Firma der beiden Immobilienentwickler Andreas Hüthmayr und Joachim Ziegler waren sich bereits einig. Als dritter Bauwerber sollte Fahrschulbesitzer Manfred Doppler ins Boot geholt werden, dessen Familie das K.J.-Haus mit der Fussl-Filiale gehört. Vorgesehen war unter anderem eine große Tiefgarage mit nur einer Ein- und Ausfahrt an der Rabl-Straße. Doch Doppler zog zwischenzeitlich die Bremse: "Für uns macht es jetzt keinen Sinn", sagt er der Welser Zeitung. Seine Ablehnung bgründet er mit schwierigen Rahmenbedingungen: "In Wels herrscht ein Überangebot an Büroflächen, für neue Geschäfte in der Innenstadt gibt es keinen Bedarf mehr." Er wolle auch seinen wichtigsten Mieter Fussl nicht überstrapazieren: "Es stand das Angebot im Raum, eine Tiefgarage zu bauen, die durch unser Grundstück führt. Eine monatelange Baustelle wollte ich meinen Mietern nicht antun", sagt der Grieskirchner Unternehmer. Einer Änderung des Bebauungsplans hat Doppler aber zugestimmt: "Es ist gut, dass sich dort etwas tut", begründet er sein grundsätzliches Einverständnis.

Hüthmayr und Ziegler haben an der Rainerstraße das bestehende Gebäude geschleift. Auf archäologische Bodenuntersuchungen folgt der Bau des AMS-Gebäudes mit vier Geschoßen und Tiefgarage. Die VKB will zuerst eine Tiefgarage bauen, bevor sie ihr Wohnprojekt in Angriff nimmt.

Der Bebauungsplan kann bis 8. August eingesehen werden. "Die Flächen sind versiegelt. Neben einer zeitgemäßen Bebauung soll auch mehr Grün entstehen", sagt Johannes Tober von der Dienststelle Stadtentwicklung. In der Harmach-Studie sind Gebäude mit bis zu fünf Stockwerken vorgesehen. Die Änderungen gehen im Herbst in den Gemeinderat: "Der Bebauungsplan gibt den maximalen Rahmen vor", sagt Tober. Somit könne die Bebauungsdichte auch kleiner ausfallen.

