Unbekannter setzte Mülltonnen neben Schule in Brand

LAMBACH. Ein Fall von Brandstiftung beschäftigte die Einsatzkräfte in der Nacht auf Sonntag in Lambach (Bezirk Wels-Land).

Die Garage brannte aus Bild:

In einer offenen Garage direkt neben dem Schulgebäude hatte ein Unbekannter vermutlich zwischen ein und 3:30 Uhr Papier- und Restmülltonnen in Brand gesetzt, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit. Wie der Täter dabei vorgegangen ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Als Feuerwehr und Polizei gegen vier Uhr eintrafen, standen mehrere Müllcontainer in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Lambach konnten verhindern, dass die Flammen auf der angrenzende Schulgebäude übergriffen. Die Garage und das Garagentor wurden allerdings schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Selbstentzündung der Mülltonnen kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden, so die Polizei.

