Tennis-Nachwuchs schlägt in Wels auf: Sportler aus 31 Nationen sind zu Gast

WELS. Nach dem Junior-Grand-Prix diese Woche startet am 14. Juli das "Future-Tennis-Turnier".

Die nächste Tennis-Generation ist in Wels im Einsatz. Bild: privat

Österreichs Tennisspieler stehen im Rampenlicht: Zuletzt überraschte Dennis Novak in Wimbledon. 2013 und 2014 schlug der Niederösterreicher noch beim Welser Future-Tennis-Turnier auf und siegte beide Male. Der von den OÖNachrichten präsentierte Wettstreit der Nachwuchsspieler um wertvolle ATP-Punkte findet vom 14. bis 21. Juli in der Rosenau statt.

Seit gestern spielen Burschen und Mädchen zwischen 15 und 18 Jahren auf der Anlage des Turnvereins bei einem Weltranglisten-Turnier. "Bei uns gibt es im Gegensatz zum Future-Tennis kein Preisgeld, die jungen Amateure wollen sich in der Jugendweltrangliste verbessern, sie stehen am Sprung zu einer Profi-Karriere", sagt Gastgeber Werner Hipfl.

Er erwartet 180 Sportler aus 31 Nationen, sogar aus Australien und China werden Spieler dabei sein. Nach zwei Tagen Qualifikation beginnt der Hauptbewerb morgen (9 Uhr).

Als Sieger sind zwei Österreicher gesetzt: Benedikt Emesz aus Salzburg und die Niederösterreicherin Mavie Österreicher. Auch Sportler das gastgebenden Turnvereins mischen mit: Lukas Kaltseis, Glenn Kinauer und Eva Woydt sowie von der Spielgemeinschaft Wels-Thalheim Laura Dukic. In die Qualifikation muss WTV-Athlet Manuel Rapperstorfer.

Koubek und Hipfl live dabei

Erstmals lädt das 20-köpfige Organisationsteam zu einem "Kids Day": Am Freitag, 13. Juli, sind ab 13 Uhr Kinder willkommen (Eintritt frei). Wer in die Welt des Tennis hineinschnuppern will oder bereits spielt, darf mit niemand geringeren als den ehemaligen Davis-Cup-Spielern Stefan Koubek und Markus Hipfl trainieren. Informationen: 0664/260 64 88. (müf)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema