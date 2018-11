Streit in Wels endete mit Notarzteinsatz

WELS. Eine Auseinandersetzung in der Welser Innenstadt ist am Donnerstagvormittag völlig aus dem Ruder gelaufen.

Notarzt und Rettung waren vor Ort. Bild: www.laumat.at

Es war gegen elf Uhr, als ein 28-jähriger Rumäne eine Wachdienstmitarbeiterin (49) in der Dragonerstraße anpöbelte. Er dürfte sich an der beruflichen Tätigkeit der Frau gestört haben, so die Polizei. Ein 59-jährige Zeuge schritt ein und wollte die Frau verteidigen.

Das wiederum versetzte den 28-Jährigen derart in Rage, dass er auf den Hund des Welsers losging und versuchte, auf ihn einzutreten. Der Hundehalter versetzte dem Rumänen einen Faustschlag, woraufhin der 28-Jährige weglief und zu Sturz kam.

Er musste vom Notarzt versorgt und dann ins Klinikum Wels gebracht werden. Im Einsatz standen auch mehrere Polizisten.

Video: Wachdienstmitarbeiterin in Wels attackiert

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema