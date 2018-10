Spaß und Action in Wimsbach bei Oma-Opa-Fest

BAD WIMSBACH-NEYDHARTING. Bereits zum zweiten Mal ging am Samstag in Bad Wimsbach-Neydharting ein Oma-Opa-Fest über die Bühne.

Basteln mit Enkel-Generation Bild: (Neuhofer)

Dieses Generationen verbindende Treffen entstand vor zwei Jahren anlässlich der Bewerbung zur familienfreundlichen Gemeinde. Am Wochenende fanden sich nun viele Großeltern mit ihren Enkeln in der Volksschule ein. Gefragt waren Holzbasteln, Kekse backen, Geschicklichkeit im Turnsaal und alte Spiele neu entdecken. In der Bibliothek konnte geschmökert werden. In einer Fotobox hielten die Veranstalter die gemeinsam erlebten Augenblicke fest. Das Programm umfasste auch einen Besuch der beiden örtlichen Museen. Im Tempus tauchten Besucher ins Thema Archäologie ein. Bei der Hackenschmiede versuchten sich Besucher unter professioneller Anleitung als Schmiede. Monika Neudorfer vom Organisationskomitee bedankte sich bei Mitwirkenden und freiwilligen Helfern: "Es ist wunderbar zu sehen, wie gern Jung und Alt miteinander etwas unternehmen."

