Spannende Jubiläums-Tour: Welser empfangen Radprofis

WELS. 70. Österreich-Rundfahrt: Die Tour endet morgen gegen 14.30 Uhr auf der Welser Ringstraße – Welser Team hofft auf einen Spitzenplatz.

Die 70. Auflage der Tour quer durch Österreich war spannend wie schon lange nicht. Bisher stand der Gesamtsieger bereits nach der Bergwertung auf dem Glockner fest. Heuer gilt dieser Grundsatz nicht: Bei der gestrigen Etappe in der Südoststeiermark über 167,4 Kilometer und 3621 Höhenmeter war Riccardo Zoidl vom Welser Felbermayr-Team als Achter bester Österreicher. Vor der vorletzten Etappe hat er 23 Sekunden Rückstand auf den Dritten und 1,11 Minuten auf Spitzenreiter Ben Hermans.

Heute wird eine ähnlich schwere Etappe gefahren – 129,3 Kilometer im niederösterreichischen Mostviertel. Dabei ist fünfmal die 3,6 Kilometer lange und bis zu 14 Prozent steile Rampe zur Wallfahrtskirche Sonntagberg zu bewältigen.

Welser Fans im Mostviertel

Diese Strecke liegt Zoidl, dem Rundfahrtssieger aus 2013. "Aus Wels fährt ein Bus mit Fans runter. Sie werden Ricci an den strategisch wichtigen Punkten anfeuern", sagte Daniel Repitz gestern. Der Geschäftsführer des Felbermayr-Teams hofft in der Gesamtwertung noch auf eine Top-Drei-Platzierung des 30-jährigen Eferdingers.

Repitz ist mit den Leistungen seiner Schützlinge zufrieden und rückt sie ins korrekte Licht: "Unser Team fährt international in der dritten Kategorie." Heuer sind aber vier Mannschaften der ersten und neun der zweiten Liga dabei.

Die Welser Radsportfans werden jedenfalls morgen allen Profis einen ordentlichen Empfang bereiten: Die 163,2 Kilometer lange Schluss-Etappe (2126 Höhenmeter) wird in Scheibbs (Niederösterreich) um 10.30 Uhr gestartet. Über Waidhofen/Y. und Seitenstetten kurbeln die Teams nach Steyr, Kremsmünster und werden kurz nach 13 Uhr in Sattledt erwartet. Über Fischlham, Edt, Gunskirchen, Am Irrach bewegt sich der Tour-Tross nach Pichl und über Oberham dem Etappenziel in der Welser Innenstadt entgegen.

Die Spitze wird den Kreisverkehr Oberfeld-/Vogelweiderstraße zwischen 13.55 und 14.14 Uhr erreichen. Dann düsen die Sportler über die Dragonerstraße und den Lokalbahnplatz zur Maria-Theresia-Straße weiter zum Ring und fahren noch zwei Runden via Neustadt und Vogelweide (Grafik) zum Ziel auf dem Ring vor der Sparkasse (14.22 bis 14.44 Uhr).

Parken im Messegelände

Wegen des Radsport-Spektakels gibt es natürlich Verkehrsbehinderungen: Ein Halte- und Parkverbot gilt in der Freiung/Plobergerstraße von heute, 16 Uhr bis morgen, 17 Uhr; auf dem Ring (zwischen Museumskreuzung und Pfarrgasse) morgen von 7 bis bis 17 Uhr, am Ring-Ost von 12 bis 17 Uhr und auf der Maria-Theresia-Straße (zw. Lokalbahn und Museumskreuzung) von 8.30 bis 17 Uhr.

Zuseher sollen mit Öffis oder dem Rad zufahren. Parkplätze gibt es ausreichend im Messegelände (Einfahrt Kienzlstraße).

