Sie ist Feuer und Flamme für den Brennofen

HARTKIRCHEN. Irene Turner lädt Anfänger wie Fortgeschrittene jeden Mittwoch in ihre "TonWerkStatt" zum Drauflos-Töpfern ein.

Die Hartkirchner Handwerkerin beim Modellieren eines Kopfes in ihrer „TonWerkStatt“. Bild: Zellinger

Für so manch einen Handwerker mag die bloße Vorstellung, auch nur einen halben Tag vor dem Schreibtisch im Büro sitzen zu müssen, albtraumhaft erscheinen. Irene Turner jedoch nennt dies Alltag. Die 51-Jährige vereint analytisches, organisatorisches Denken und kreativen Schöpfergeist in einer Person.

Während Turner vormittags einen Bürojob verrichtet, blüht sie nachmittags in ihrem zweiten Beruf, dem der Töpferin, vollends auf. Und sie kann dieser eher ungewöhnlichen Kombination sogar einiges Positives abgewinnen.

"Damit habe ich mir einen hervorragenden Ausgleich geschaffen. Ich mag beide Tätigkeiten und schätze den geregelten Ablauf im Büro. Doch ich freue mich genauso, meiner Kreativität nachmittags freien Lauf lassen zu dürfen", sagt die Hartkirchnerin.

Geburt der "TonWerkStatt"

Ihre Begeisterung für das Modellieren von Ton hat die leidenschaftliche Strickerin vor 20 bis 25 Jahren im Zuge von Kursbesuchen gefunden. Vor rund zehn Jahren folgte die Errichtung einer Werkstatt. Begonnen hat alles mit einem einzelnen Raum, doch inzwischen ist die "TonWerkStatt" gewachsen und nimmt den gesamten Keller ihres Wohnhauses in der Haizingerstraße ein.

Die Werkstättenbesitzerin stellt sämtliche Gegenstände ohne Töpferscheibe oder anderweitige maschinelle Unterstützung her. Obwohl die Beschäftigung mittlerweile eine Einnahmequelle darstellt, soll der Zugang ein lockerer bleiben. "Ich möchte nicht, dass Töpfern eine tägliche Pflicht darstellt", sagt die Handwerkerin.

Gemeinsame Werkabende

Mittwochabends steht jedem, der sich kreativ betätigen möchte, die Tür zu ihrer Töpferwerkstatt offen. Dafür bittet die Hausherrin um eine telefonische Voranmeldung.

"Es handelt sich um ein gemeinsames Schaffen in lockerer Atmosphäre", verrät die Handwerkerin. Sie selbst probiert gerne neue Arbeitstechniken aus und ist für Vorschläge ihrer Besucher offen. "Es gefällt mir besonders, wenn wir uns gegenseitig inspirieren", sagt die Gastgeberin.

Oft besucht die 51-Jährige auch Volksschulen, um Kindern ihr Hobby näherzubringen. Dabei staunt sie nicht selten über die blühende Fantasie der Kleinen, für die das Gestalten mit Ton eine willkommene Abwechslung darstellt.

Jeder Gegenstand ein Unikat

Mit Vorliebe stellt die Hartkirchnerin nützliche Dinge wie Geschirr her. "Ich will nicht ausschließlich Dekorationen kreieren. Die Tonwaren sollen eine Funktion haben", sagt die Töpferin, die sich vor allem als Handwerkerin und nicht als Künstlerin versteht.

Turner warnt vor übertriebener Genauigkeit in ihrem Handwerk: "Ein Töpfer muss sich vom Perfektionismus verabschieden. Jede Tasse, jede Schüssel unterscheidet sich von der vorhergehenden. Das ist doch gerade das Schöne."

Alle Töpferwaren landen nach dem Modellieren im eigenen Brennofen. Einmal für den Rohbrand und ein zweites Mal, bunt bemalt, für den Glasurbrand. "Die Objekte sind mehr als 24 Stunden lang Temperaturen zwischen 920 und 1060 Grad Celsius ausgesetzt", sagt die Bastlerin.

Privatverkauf und Ausstellung

Die Keramikerin nimmt Aufträge von Hotels und Restaurants an und bietet ihre Werke auch im Geschäft "Eigenart" in Aschach und im Hotel "Donauschlinge" zum Verkauf an. Darüber hinaus ist es möglich, Tonobjekte aus ihrem Online-Shop zu bestellen oder direkt aus den gut befüllten Regalen der Poterie mitzunehmen, wo zwei Mal im Jahr die "Halbpreistage" locken.

Mehr Informationen auf www.tonwerkstatt.net

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema