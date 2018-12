Profis gestalteten "Zwergennest" bei TGW-Neubau

MARCHTRENK. Immer mehr Betriebe bieten Mitarbeitern auch Kinderbetreuung am Arbeitsplatz an. Im Wettstreit um gute Fachkräfte ist das ein gewichtiges Argument.

TGW integrierte beim Neubau in Marchtrenk ein "Zwergennest". Das Konzept der Kinderbetreuung vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt wurde mit den Fachleuten der Pädagogischen Hochschule Linz entwickelt. "Wachsen und Begleiten" lautet das Motto, bei dem individuelles Lernen in zweisprachiger Umgebung (Deutsch und Englisch) im Mittelpunkt steht. Die Kinder werden in drei Gruppen von je drei pädagogischen Fachkräften betreut.

Die Diakonie wurde als Träger des "Zwergennestes" ausgewählt, das aktuell von 35 Kindern genützt wird. Auf 750 Quadratmeter stehen drei Gruppenräume sowie ein Bewegungsraum, ein Atelier zum Malen und Basteln, ein "Bauraum" und Räume für Wasserspiele zur Verfügung. Auch den 1300 Quadratmeter großen Garten mit überdachter Terrasse können die Kinder bei jedem Wetter nützen.

