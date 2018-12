Polizei bekommt bis Herbst 2020 ein modernes Trainingszentrum

SATTLEDT. Der Bund investiert elf Millionen Euro in dreigeschoßigen Neubau in Sattledt.

Ausbildung für Polizisten Bild: Volker Weihbold

Die Bagger sind bereits am Werk und reißen die bestehenden Schießanlagen am Ortsrand von Sattledt ab. Hier entsteht im Auftrag des Innenministeriums ein neues Einsatztrainingszentrum für die Polizei. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) investiert elf Millionen Euro. Der Betrieb soll im Herbst 2020 starten, dann können in dem dreistöckigen Gebäude täglich rund 90 Beamte trainieren und verschiedene Ausbildungsprogramme durchlaufen.

Im Untergeschoß werden drei Indoor-Schießbahnen errichtet, von hier aus gelangen die Polizisten direkt zum Langwaffenstand im Freien mit schallabsorbierenden Seitenwänden und lärmminderndem Bodenbelag, die die Schall-Situation verbessern sollen. Die Anzahl der Schützenplätze im Freien wird reduziert. Im Erdgeschoß befinden sich die Einsatztaktikräume, wo die Beamten verschiedene Szenarien mit Schusswaffengebrauch trainieren. Von einer Galerie aus kann das Geschehen aus der Vogelperspektive beobachtet und evaluiert werden.

Zusätzlich stehen drei Trainingsräume zur Verfügung, wo Einsätze ohne Schusswaffen geübt werden. Außerdem entstehen moderne Schulungs- und Besprechungsräume sowie Büros.

Den symbolischen Abbruchstart im alten Schießübungszentrum hat übrigens bereits im Herbst 2017 der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka vorgenommen, geplanter Eröffnungstermin war damals Frühjahr 2019. (krai)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema