Pkw kippte auf Böschung um: Zwei Verletze

GRIESKIRCHEN. Zwei Verletzte: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B137 Innviertler Bundesstraße vor Grieskirchen. Eine Pkw-Lenkerin (17) war am Donnerstagabend mit ihrem Wagen zunächst rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann auf einer Böschung umgekippt.

Das Unglück nahm am so genannten Schallerbacherberg seinen Lauf, als das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abkam und auf das Bankett gelangte. Danach verriss die 17-Jährige daraufhin den Wagen stark nach links und kam ins Schleudern, ehe der Pkw links von der Fahrbahn abkam und auf die dortige Böschung fuhr. Dort kippte der Pkw nach rechts auf die Beifahrerseite und kam so zum Stillstand.

Die Unfalllenkerin und ihr 22-jähriger Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Die B137 war für die Dauer der Fahrzeugbergung und der Aufräumarbeiten kurzfristig wechselseitig gesperrt.

