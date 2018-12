Ordensschwestern widmen sich zu Weihnachten verbliebenen Patienten

Geistliche Schwestern des Klinikums sehen es als ihre Berufung an, kranken und einsamen Menschen besonders an den Feiertagen beizustehen. Doch ihre Zahl ist stark rückläufig.

Konventoberin Romana Reznicek zeigt das Buch, in das man zu Weihnachten seine Gedanken schreiben kann. Bild: Nik Fleischmann

WELS. Das Klinikum Wels-Grieskirchen ist an den Feiertagen nur mäßig belegt. Wer es irgendwie schafft, feiert zu Hause in gewohnter Umgebung das Weihnachtsfest.

Die Ordensschwestern haben in dieser Zeit Dienst. Niemand zwingt sie dazu. Ihre Arbeit verrichten sie freiwillig und gratis. Die Zuwendung zu Patienten und Angehörigen ist den Schwestern seit jeher ein zentrales Anliegen.

Den sogenannten Schutzengeldienst in den Weihnachtsfeiertagen verrichten nur noch wenige Schwestern. Ihre Anzahl schwindet merklich. Das ist bedauerlich, denn für die Konventoberin der Kreuzschwestern, Romana Reznicek, braucht es neben der Medizin auch Menschen mit Herz und Seele, auf die man sich in der Unsicherheit stützen kann: "Der Schutzengel ist für hilfe- und haltsuchende Menschen da", sagt Reznicek.

Der Schutzengeldienst hat lange Tradition. Jeweils eine bis zwei Ordensschwestern sind den Stationen und Ambulanzen zugeteilt. Hier unterstützen sie Mitarbeiter, Patienten und Angehörige.

86-Jährige als Schutzengel

"Der Schutzengeldienst macht die verbleibenden Schwestern bewusst sichtbar", sagt Schwester Solina Ratzinger. Die 86-Jährige war bis zu ihrer Pensionierung als Stationsleiterin auf der Inneren Medizin I tätig. Die betagte alte Dame will noch immer nützlich sein. Wochentags hilft sie auf der Station, wo sie nur kann. Etwa beim Kaffee oder Tee servieren, Geschirr wegräumen, Jause bereiten oder bei der Wäsche. "Nur Patienten pflege ich nicht mehr", musste die Ordensschwester bei schweren Arbeiten dem Alter Tribut zollen.

Manchmal begegnet sie Patienten von früher, worüber sie sich immer freut: "Ich mag es, noch etwas zu tun zu haben und für andere da zu sein. Die Jungen nehmen mich an und ich fühle mich wohl", sagt sie lächelnd.

In der Kapelle des Klinikums liegt ein Buch auf, in das man seine Anliegen schreiben kann. Mitarbeiter, Patienten und Angehörige nutzen jährlich die Gelegenheit, sich ihre Wünsche, Hoffnungen und Ängste von der Seele zu schreiben. Es gibt auch die Möglichkeit, Fürbitten in eine Box zu werfen. Die Wünsche und Bedürfnisse beziehen die Ordensschwestern in ihre Gebete ein.

Nummer eins der Ordensspitäler

Das größte Ordensspital Österreichs ist eine gemeinsame Institution des Ordens der Kreuzschwestern und des Ordens der Franziskanerinnen. Mit 1227 Betten und 3700 Mitarbeitern ist das Klinikum der größte Betrieb der Kreuzschwestern und das sechstgrößte Krankenhaus Österreichs. Der Standort Wels funktioniert als zentraler Schwerpunktversorger, der Standort Grieskirchen bietet regionale Basisversorgung. Rund 88.000 Patienten werden jährlich stationär behandelt.

