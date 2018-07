Nun kümmert sich Magistratsdirektor um "Dauerkunden" in Kurzparkzonen

WELS. Parksünder in Innenstadt: Seit Monaten sind im Welser Zentrum zwei Autos am gleichen Platz abgestellt – Magistratsdirektor Peter Franzmayer nimmt sich nun der Sache an.

In der Fabrikstraße und in der Koss-Straße sind seit Monaten diese beiden Autos abgestellt. Bild: müf

Kritische Innenstadt-Bewohner treibt es die Zornesröte ins Gesicht: In der Kurzparkzone Fabrikstraße und in der Gebührenzone Koss-Straße stehen seit Monaten zwei Fahrzeuge. "Weshalb werden sie nicht abgeschleppt?", fragen sich viele Welser.

Der Welser Magistratsdirektor Peter Franzmayer sagt dazu: "Weil wir in einem Rechtsstaat leben – Gott sei Dank." Denn aufgrund der Straßenverkehrsordnung dürfen Fahrzeuge nur dann entfernt werden, wenn sie verkehrsbehindernd abgestellt sind, oder wenn sie nicht mehr zum Verkehr zugelassen sind.

Bei beiden Kombis sind Kennzeichen montiert – ein englisches am Auto nahe des Lederertores, ein slowakisches bei dem unmittelbar neben der Sauna-Kreuzung. Das lasse nicht den Schluss zu, dass sich jemand des Fahrzeuges hier entledigen wollte. Welche Judikatur in diesem Fall zum Tragen komme, sei noch Gegenstand weiterer Prüfungen, erklärte Franzmayer gestern.

Parkkralle wurde montiert

Die OÖNachrichten berichteten bereits im Mai von dieser Groteske. Verkehrsreferent Klaus Hoflehner (SPÖ) schaltete nun den Magistratsdirektor ein.

"In der Gebührenzone sind wir zuständig, deshalb hat das Auto auch eine Parkkralle verpasst bekommen: Der Besitzer muss Strafe zahlen, wenn er sein Auto wiederhaben will", sagt Franzmayer. Falls sich die Sachlage ändere, könne die Stadt sehr wohl das Auto entfernen und verwerten. "Wenn wir eingreifen, muss der Fall aber rechtskonform sein, also 100 Prozent wasserdicht – wie man so schön sagt."

In der Fabrikstraße liegt der Ball nun bei der Polizei. Dort sei man bemüht, die Fakten rund um den Zulassungsbesitzer zu recherchieren. Der Leiter des Inneren Dienstes im Rathaus rät dennoch zur Besonnenheit: "Die Polizisten in England werden nun keine landesweite Fahndung rausgeben, nur weil hier bei uns eine Verwaltungsübertretung passiert ist. Es liegt ja keine Straftat vor." Hier würde dann mit Kanonen auf Tauben geschossen. Gegenüber den OÖNachrichten versichert Franzmayer: "Die Sache wird bei mir mit Garantie nicht schubladisiert."

Hoflehner will Taten sehen

Der Verkehrsstadtrat bleibt auf dem Standpunkt: "Die beiden Autos müssen bald entfernt werden: Wenn ich was dazu beitragen kann, werde ich das auch tun." Bis es tatsächlich so weit ist, wird mit Sicherheit noch einiges Wasser die Traun hinunterfließen.

