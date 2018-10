Neuer Einkaufstag am Wochenmarkt

WELS. Der Obmann und Sprecher der Welser Wochenmarkt-Beschicker, Kurt Brandstätter, macht sich für einen zusätzlichen Markttag stark.

Die traditionellen Öffnungszeiten am Mittwoch und Samstag sollen bleiben. Als idealen Ergänzungstag sieht Brandstätter den Freitag-Nachmittag. In dieser Zeit findet aber auch der Bauernmarkt statt. Weiters drängt Brandstätter auf ein Parkplatz- und Anlieferungskonzept: "Wir wollen den besten Marktfahrern eine Plattform bieten. Darum ist es notwendig, unser Angebot noch attraktiver zu machen." Marktreferent Peter Lehner (VP) begegnet der Forderung nach einem dritten Markttag mit Skepsis: "Den Bedarf für einen zusätzlichen Markt am Freitag sehe ich nicht. Die jüngste Marktumfrage unterstreicht das", sagt Lehner. Der Umbau des Wochenmarktes, für den die Stadt an die 500.000 Euro bereitstellt, startet im Herbst mit einem Wettbewerb. In der Folge will die Stadt Beschicker und Anrainer über Details informieren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema