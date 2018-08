Nach 25 Jahren lockt das Agrarium Familien mit günstigem Eintrittspreis

STEINERKIRCHEN/TRAUN. Der Naturerlebnispark in Almegg feiert Geburtstag – zusätzlich zu den Attraktionen im Grünen bietet Gründer Erich Preymann nun jeden Donnerstag einen Kabarett-Abend an.

Junge Besucher können sich beim Aqua-Walking und Power-Paddling austoben. Bild: Agrarium

Vor nunmehr zweieinhalb Jahrzehnten entstand der Naturpark nahe des Schlosses Almegg. Die Idee wurde im Zuge der Diplomarbeit des damaligen Agrarökonomie-Studenten Erich Preymann geboren, der den Nutzpflanzenpark liebevoll "mein Baby" und sich selbst stolz "Agrarium-Papa" nennt. Der ehemalige Profi-Volleyballer nahm einen Kredit über 2,4 Millionen Euro (33 Mio. Schilling) auf, um sein Großprojekt zu finanzieren.

Ferienspaß für die ganze Familie

Heute bietet das Freizeitparadies unter dem Motto "Nutzen und Zierde sind nicht zweierlei" 60 Themengärten und einige Tierweiden auf zehn Hektar. Nutztiere wie Ziegen, Esel und Hasen können gefüttert und gestreichelt werden. Sie werden Jahr für Jahr von nahen Bauern ausgeliehen.

"Wir haben bis Anfang Oktober geöffnet. Im August täglich, außer bei Schlechtwetter", sagt der Inhaber des Familienparks.

Heuer wird mit einem besonderen Angebot das Jubiläum gefeiert: Ein Kind jeder Familie muss keinen Eintritt zahlen und erhält zusätzlich 25 Jetons, die im Restaurant "Zaubergart’l" oder an den Erlebnisstationen eingelöst werden können: Die ganze Familie lernt so bei einer gemütlichen Traktorrundfahrt die Gärten kennen, die Kleinen erleben Abenteuer bei Aqua-Walking und Co.

Ein besonderes Highlight für Adrenalin-Junkies stellt die Hummelflugschanze dar: Von ihr stürzen sich Waghalsige 20 Meter in die Tiefe und landen wie ungeschickte Hummeln in einem weichen Luftkissen. Die Schanze kann ganzjährig gebucht werden und wird durch einen Wildbienen-Lehrpfad ergänzt.

Angriff auf die Lachmuskeln

Diesen Monat wartet das Agrarium mit dem "Almtaler Kabarettsommer" auf. Fünf Kabarettisten, darunter Gerhard Birsak, sind auf der eigens errichteten Teichbühne des Naturparadieses zu sehen.

Morgen präsentiert Niko Formanek sein Programm "Gleich, Schatz!". Beginn ist um 19:30 Uhr. "Wir servieren immer einen zum Programm passenden Cocktail", sagt Preymann. Tickets sind im Vorverkauf an der Kasse des Agrariums erhältlich. Spontane können an den Kabarettabenden noch freie Plätze ergattern.

Nachfolge bislang ungeklärt

Zwischen 15.000 und 20.000 Gäste besuchen pro Saison den Naturpark, bei dem drei Vollzeit-Mitarbeiter, zwei Asylwerber sowie vier bis sechs Ferialpraktikanten beschäftigt sind.

Welche Zukunftspläne wälzt Preymann für sein "Baby"? "Ich freue mich vor allem auf den Ruhestand!", sagt der 61-Jährige lachend. "In ein paar Jahren erreiche ich mein Pensionsantrittsalter. Deshalb strecke ich meine Fühler nach einem Nachfolger aus." Diesem möchte der Gründer freie Handhabe lassen.

Findet sich niemand, muss der Urzustand des vom Schloss Almegg gepachteten Geländes wiederhergestellt werden, was das Ende des Parks bedeuten würde.

Von der Idee zum Park

Die Familienpark Agrarium GmbH wurde 1993 von Erich Preymann gegründet. Der Plan entstand während des Jobs als Reiseleiter, mit dem Preymann sein Studium finanzierte.

Das Eröffnungsjahr 1994 war nicht leicht. Eine Dürre machte den Pflanzen schwer zu schaffen. Heute floriert der Park wirtschaftlich und biologisch.

Infos zu Öffnungszeiten und Kabarettabenden auf: www.agrarium.at.

