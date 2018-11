NMS bietet Ganztagesbetreuung

EFERDING. Sportmittelschule Eferding informiert über neues Angebot

Am 30. November lädt die Neue Sportmittelschule Eferding-Süd zum "Tag der offenen Tür" (14 bis 16 Uhr) ein und informiert über ein neues Angebot. Im Schuljahr 2019/20 wird es erstmals eine Ganztagesbetreuung in verschränkter Form geben. Dabei sind alle Kinder einer Klasse täglich bis 16 Uhr an der Schule. Unterricht, Lernstunden und Freizeit wechseln sich, dem Biorhythmus der Schülerinnen und Schüler entsprechend, über den Tag verteilt ab. Die Kinder werden in den Lernstunden im Klassenverband von den Lehrerinnen und Lehrern der Hauptgegenstände betreut, womit eine optimale Förderung bei der Erledigung der Hausübung und beim Lernen gewährleistet ist.

Von den derzeit neun Klassen wird pro Schulstufe jeweils eine mit sportlichem Schwerpunkt geführt.

