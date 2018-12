Musiktheater: Drei junge Damen feiern den Tod als sinnfrohes Fest

GASPOLTSHOFEN. Die Kulturinitiative Spielraum bringt ein selten gespieltes Musiktheater auf die Bühne – Premiere ist am Silvesterabend.

Die drei Darstellerinnen spielen Figuren aus Shakespeare-Stücken, die ein früher Tod verbindet. Bild: Fosodeder

Im Zweijahresrhythmus produziert der Spielraum Gaspoltshofen ein Musiktheaterstück unter der bewährten Regie und Gesamtleitung von Ottilie Klinger. Heuer hat sie das eher selten gespielte Stück "Denn alle Lust will Ewigkeit" des Deutschen Franz Wittenbrink ausgesucht. Premiere ist zu Silvester.

Drei Damen aus Shakespeares Kosmos, Julia, Orphelia und Desdemona, geistern als Nachtgeschöpfe singend, tanzend und Schabernack treibend durch Zeit und Raum. Sie feiern den Tod als sinnfrohes Fest mit Liedern von Bach, Schumann, Brahms, aber auch von den Beatles, Sting und Kate Bush.

In den Hauptrollen zu erleben sind Kathrin Russell, Viktoria Wenzl und Astrid Berger. Ottilie Klinger verkörpert den Tod. Die Darstellerin und Regisseurin hat selbst Gesang studiert. Als vor mehr als 20 Jahren das ehemalige Kino Mader zum Veranstaltungsort für die Kulturinitiative Spielraum wurde, war Klinger von Anfang an dabei und gestaltete dort den ersten Liederabend. Beim Theater Hausruck bekam sie als Regieassistentin von Georg Schmiedleitner Lust aufs Theatermachen und belegte anschließend Regiekurse. Sie versucht, stets Neues auszuprobieren. Vor zwei Jahren stand das Stück "Astutuli" von Carl Orff auf dem Programm.

Premiere ist am 31. Dezember, 20.15 Uhr, weitere Spieltermine sind am 4., 5., 11. und 12. Jänner, jeweils um 20.15 Uhr. Kartenreservierung: Tel. 0681-8130 1140 oder per Mail an: reservierung@spielraum.at

