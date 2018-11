"Mir reicht es!" Sicherheitsreferent will Welser Problem-Disco schließen lassen

WELS. Vizebürgermeister Gerhard Kroiß hat nach neuerlichem Vorfall im "Feeling" die Nase voll.

Bombendrohungen, Schlägereien, Schüsse: Das Nachtlokal "Feeling" in Wels-Pernau gilt als Problem-Disco. Bild: Matthias Lauber

Es war der vierte Großeinsatz der Polizei in der Disco "Feeling" in diesem Jahr. In dem von überwiegend ausländischen Gästen frequentierten Nachtlokal in Wels-Pernau war es in der Nacht auf Samstag zu einer Massenschlägerei gekommen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei sechs Personen verletzt. Das Rote Kreuz versorgte die Streithähne und brachte sie ins Klinikum Wels. Dort kam es zu neuerlichen Ausschreitungen. Und wieder mussten Polizisten ausrücken, um die Konfliktparteien zu trennen.

"Mir reicht es!", reagierte Gerhard Kroiß (FPÖ) verärgert. Nach den wiederholten Ausschreitungen hat er für kommenden Mittwoch zu einem Runden Tisch geladen. Er fordert harte Konsequenzen, die bis zur Schließung des Lokals gehen könnten. "Die Polizei muss den Kontrolldruck erhöhen, bis dem Wirt die Luft ausgeht", fordert der Welser Vizebürgermeister. Zum Runden Tisch wurden Vertreter der Polizei und der Gewerbebehörde bestellt. "Die Betreiber kenne ich nicht, sie sollten aber dabei sein." Laut Kroiß werde das "Feeling" von Gastronomen aus Ex-Jugoslawien geführt.

Mit einer polizeilichen Schwerpunktaktion bei der An- und Abfahrt zur Disco könnte im besten Fall schon nächstes Wochenende begonnen werden. Da für eine gesetzliche Sperre des Lokals derzeit noch keine ausreichenden Gründe vorliegen, müsse eine Verkürzung der Sperrstunde geprüft werden. Die Schlägerei vom Wochenende habe außerdem gezeigt, dass der Lokalbetreiber nicht genügend ausgebildete Security-Kräfte engagiert hat. Das Kontingent müsse aufgestockt werden.

Chronologie der Zwischenfälle

Im Februar ging bei der Polizei eine Bombendrohung ein, die dem Auftritt des Sängers Mile Kitic galt. Die Exekutive musste 200 Partygäste evakuieren. Die Suche nach einer Bombe blieb ergebnislos. Zwei Stunden später wurden die Besucher wieder ins Lokal gelassen. Wenig später posteten sie erste Videos vom Konzert mit dem ironischen Hinweis "Bombenstimmung". Im Juni mussten 400 Gäste aus dem Feeling gelotst werden, nachdem ein Unbekannter drohte, eine Reizbombe zu zünden. Nach 80 Minuten gab es Entwarnung. Gefunden wurde nichts.

Bei einem Tumult vor der Discothek mit rund 15 Beteiligten fielen im Oktober kurz vor Mitternacht mehrere Schüsse. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Schüsse wurden aus Schreckschusspistolen abgegeben. Das Lokal wurde geräumt. Die Polizei konnte sieben Personen anhalten und kontrollieren. Festgenommen wurde niemand.

