"Menschen müssen sich selbst mehr Zeit schenken"

WELS. Achtsamkeit: Der Körper rebelliert, wenn sich Personen über einen längeren Zeitraum ausschließlich über Leistung definieren.

Gertrude Pallanch lädt zum "Tag für pflegende Angehörige". Bild: Friedel

"Meine Töchter haben mir das Leben gelehrt", sagt Gertrude Pallanch, geschiedene Mutter dreier Töchter, Oma von vier Enkeln. Aus ihrer Erfahrung weiß die ausgebildete Meditationsleiterin, Lebensberaterin und ehrenamtliche Krankenhaus-Seelsorgerin, dass Achtsamkeit sich selbst gegenüber unerlässlich ist. Sonst droht ein körperlicher – und oft auch seelischer – Zusammenbruch. Nun gibt die Welserin ihr Wissen an "pflegende Angehörige" weiter.

"Wenn sich Personen hauptsächlich über Leistung definieren, geht sich das über lange Zeit nicht aus – dann spielt der Körper nicht mehr mit", sagt Pallanch. Dieser Leistungswille spornt auch viele an, Familienmitglieder zu Hause zu betreuen und zu pflegen. Das will sie in dem ganztägigen Seminar "pflegenden Angehörigen" bewusst machen.

"Die Menschen sollen sich selbst Zeit schenken. Meist steht Fürsorge für andere im Mittelpunkt, Selbstfürsorge kommt zu kurz. Fragen, wie: ,Wo hole ich mir Kraft und Energie?‘ werden verdrängt." Sie zitiert bei ihrem Tag im Bildungshaus Puchberg den französischen Zisterziensermönch Bernhard von Clairvaux: "Wie kannst du für andere da sein, wenn du dich selbst verloren hast?"

Was ist ein erfülltes Leben?

Im Gegensatz zu Stammtischen für pflegende Angehörige könne sie bei dem Seminar als neutrale Außenstehende Impulse liefern. "Ich will verdeutlichen, dass man sich bei Fürsorge auch aufreiben kann. Die Erwartungen anderer zu erfüllen, heißt noch lange nicht, ein erfülltes Leben zu leben", sagt Pallanch.

Durch Vergleiche mit anderen, durch Neid, mache man sich selbst kleiner und bringe sich in eine Position der Ohnmacht.

Pallanch bedauert, dass immer mehr Menschen nach außen orientiert sind. "Sie haben materiell keine Sorgen, halten alles für machbar, leiden aber dennoch unter enormer innerer Leere." Sie rät: "Wir müssen wieder lernen, Eigenverantwortung wahrzunehmen." Gerade in unserer Vollkasko-Gesellschaft. Materielle Absicherung sei gut, aber helfen könne man sich nur, in dem man auf sich und seine Bedürfnisse achte.

Das Seminar findet Samstag, 19. Jänner, 9.15 bis 17 Uhr, im Bildungshaus Puchberg statt: www.schlosspuchberg.at

