Mehr Zeit bei der Familie

WELS/GRIESKIRCHEN. Das wünschen sich 41 Prozent der Eltern.

"Unsere Umfrage zeigt, dass es beim Thema Familienzeit dringenden Handlungsbedarf gibt", sagt Kinderfreunde-Chefin Petra Müllner.

Im Frühjahr wurden rund 100 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren befragt. 41 Prozent gaben an, sich mehr Zeit mit der Familie zu wünschen. 52 Prozent sagten, dass sie mehr Zeit mit Freunden verbringen möchten. Für sieben Prozent der Kinder war es wichtig, mehr Zeit für sich allein zu haben.

Als beliebteste Freizeitaktivitäten gaben die Kinder Fernsehen (77 Prozent) und Sport (76 Prozent) an, gefolgt von Computerspielen (73) und Spielen draußen (71).

Streit, schwierige Kommunikation und fehlende Aufmerksamkeit machen Kindern am meisten zu schaffen. Daraus zieht Müllner ihre Schlüsse: "Die aktuellen politischen Entwicklungen und der Zwölf-Stunden-Tag wirken sich negativ auf die gemeinsame Zeit aus." Ihre Empfehlung an Familien: "Am Abend bewusst Zeit nehmen für ein Gespräch, Handy lautlos schalten und gemeinsam essen – zumindest am Wochenende."

