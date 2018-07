Ladendiebin erweist sich als Wiederholungstäterin - Anzeige

WELS. Nachdem eine Ladendiebin am Montag auf frischer Tat ertappt wurde, fand die Polizei heraus, dass es sich um eine Wiederholungstäterin handelt.

Die Polizeibeamten entdeckten in der Wohnung der Verdächtigen viel Diebesgut. Bild: vowe

Eine Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts ertappte die 39-jährige Diebin am Montagmittag auf frischer Tat. Die Welserin gestand anschließend der Polizei, drei Paar Schuhe, eine Tasche, ein Shirt und eine Schlüsseltasche gestohlen zu haben.

Als die Beamten den PKW der Frau durchsuchen wollten, stellte sich heraus, dass eine Freundin der Diebin den Schlüssel bei sich hatte. Diese war mit ihr beim Geschäft und ist kurz vor dem Eintreffen der Polizisten mit ihrem Pkw weggefahren.

Diese Aussage wurde von den Angestellten des Geschäfts bestätigt. Da die Verdächtige angab, in der Wohnung einen Zweitschlüssel zu haben, fuhren die Beamten mit der 39-Jährigen dort hin. In der Wohnung fanden die Polizisten zahlreiche Artikel mit Preisschildern vor, worauf die Ladendiebin sämtliche gestohlene Waren freiwillig herausgab. Inzwischen konnte die Freundin der Beschuldigten mit dem Fahrzeug an ihrer Wohnadresse angehalten werden.

Daraufhin wurde noch eine freiwillige Nachschau im Fahrzeug der 39-Jährigen gehalten – auch dort wurden weitere Artikel vorgefunden. Insgesamt wurden fünf große Kartons mit gestohlener Ware sichergestellt. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die 39-Jährige wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.

