Kunst-Aktionismus zu Kunststoff-Müll: Wer macht mit in Wels?

WELS. Konzept-Künstlerin und Künstlergilde-Mitglied Karin Hannak plant für Mittwoch eine Interaktion in der Galerie Forum (Stadtplatz 8).

Plastik-Müll: Können wir uns das noch leisten? Bild: Karin Hannak

Im ersten Teil ihrer gemeinsam mit Ausstellungsbesuchern veranstalteten Kunstaktion "Plastikmüll: Können wir uns das noch leisten? UMDENKEN" hat Karin Hannal die gedankenlose Verwendung von Plastikmüll und das verantwortungslose Wegwerfen von Plastikmüll in einem Video festgehalten.

Jetzt geht die Aktion weiter: Die Künstlerin sucht dazu Mitwirkende, die am Mittwoch, 1. August um 19 Uhr in die Galerie Forum am Welser Stadtplatz kommen und dort symbolisch zur Rettung der Umwelt selbst Hand anlegen.

Hannak hat einen Berg von Verpackungsmüll aus Kunststoff zusammengetragen, den die freiwilligen Helfer nun wieder entfernen sollen – wieder festgehalten von ihrer Video-Kamera.

"Damit will ich veranschaulichen, dass der Einsatz eines jeden Menschen notwendig ist, wenn wir das Problem mit der Kunststoff-Verschmutzung unserer Erde in den Griff bekommen wollen", sagt Hannak. Infos: 0665/653 19 337 oder hannak@capilloart.at

