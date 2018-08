Kriterium: Trotz Hitzerekord war die Stimmung perfekt

WELS. Schon bald nach dem Zieleinlauf war Ebbe an den Bierbars.

Markus Eibegger vom Felbermayr-Team fuhr im Dress der Stadt Wels. Bild: René Hauser

Nach dem Innenstadt-Kriterium ist vor dem Innenstadt-Kriterium: Gastgeber Paul Resch jubelte gestern: "Am späten Mittwochabend bot sich ein Unternehmer an, einen Fünf-Jahres-Sponsorvertrag mit uns abzuschließen: Damit wäre die Veranstaltung gesichert – unabhängig davon, wer sie organisiert." Im September sollen die Details fixiert werden.

Höllentempo in der Innenstadt

Auch ohne diese für Radsport-Fans gute Nachricht bleibt das Sportfest in bester Erinnerung: Bei der 20. Auflage fuhren die Radprofis ein Höllentempo, das die begeisterten Zuseher zuvor noch nicht erlebt hatten. Und: "Es war noch nie so heiß", sagt Resch, "die eigentliche Sensation sind die knapp 100 Leute, die bei der Hitze einen ganzen Tag freiwillig arbeiten, damit das Kriterium auch klappt." Das von den OÖNachrichten präsentierte Radspektakel funktionierte wie am Schnürchen.

Mehr als eine Stunde vor dem Start drängten sich die Autogrammjäger beim Eingang des Hotels Hauser. "Sorry, ich komme bald wieder raus, ich muss nur jetzt zum Fototermin hinein", bat der zweifache Tour-de-France-Starter Michael Gogl aus Wolfsegg seine Fans um Nachsicht.

Viele Rennrad-Sportler nutzten auch die Gelegenheit, die Hightech-Arbeitsgeräte ihrer Idole genauer unter die Lupe zu nehmen: Viele haben bereits auf Scheibenbremsen umgesattelt, Schaltungen werden nicht mehr mit Seilen bedient: Via Bluetooth werden die Hebelbewegungen der Fahrer an die Kettenwerfer übermittelt.

Beim Rennen kamen die Fans dann aus dem Staunen nicht her-aus: Der Ex-Welser Gregor Mühlberger (BORA hansgrohe) brauste von der Startlinie weg wie ein Besessener los. Einzig Matthias Krizek aus dem Felbermayr-Team reagierte rasch und heftete sich ans Hinterrad, alle anderen konnten nicht mehr nach. Das Duo fuhr fast eine Runde Vorsprung heraus, ehe Krizek im Sprint siegte.

Ein Abend mit Gin Tonic

Dann feierten Fans und Sportler gleichermaßen: Etwas mehr als eine Stunde nach Ende des Kriteriums waren an den Bars auf dem K. J. die Vorräte an Wasser und Bier geleert. "Gin Tonic mit Gurke und Pfeffer war das Getränk bei uns", sagte Sophie Schick, Chefin des Hotels Hauser. Das Gemüse aus eigenem Anbau ging daher ebenso rasch zur Neige wie der Gin-Vorrat. Wacholderschnaps wurde aber kurzfristig besorgt – und damit die Feier prolongiert. (müf)

