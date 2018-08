Knapp 200 Läufer trotzten der Hitze: Spannendes Duell um den Sieg in Haag

HAAG/HAUSRUCK. Lokalmatador Christian Doppler war erstmals dabei und siegte prompt vor Stefan Tripolt.

Siegerin Anita Baierl mit dem Zweitplatzierten Stefan Tripolt Bild: OÖN

Die tropische Hitze am Samstagabend im Zentrum der Marktgemeinde hielt die Laufsportler nicht davon ab, beim dritten Marktlauf dabei zu sein. Freilich hätten besonders die Teilnehmer der Kinderläufe zu kämpfen gehabt, sagt Gastgeber Robert Pretzl vom Laufclub MKW Hausruck. Einige Buben und Mädchen mussten den Temperaturen Tribut zollen und aufgeben.

Beim Hauptlauf über 5,4 Kilometer und sechs Runden durchs Zentrum ging es ordentlich zur Sache: Christian Doppler aus Wolfsegg läuft seit heuer beim LC MKW Hausruck. Erstmals war er daher beim Marktlauf am Start. Der Hausruckviertler lieferte sich ein beeindruckendes Duell mit Stefan Tripolt. Der Läufer der Union Neuhofen/Krems führt den Traunviertler Laufcup an, zu dem auch die Veranstaltung am Samstag zählte.

Doppler zog vom Start weg mit hohem Tempo davon, Tripolt konnte ihm folgen und kurzzeitig sogar die Führung an sich reißen. Letztlich gelangte der Lokalmatador durch sein ausgezeichnetes Finish wieder an die Spitze und gewann mit nur eineinhalb Sekunden Vorsprung.

Hinter Tripolt wurde Roland Nagl von dem vor knapp drei Jahren gegründeten Verein "Laufsportclub Wels/Land" Dritter – mit einem Rückstand von mehr als 17 Sekunden. Tripolt führt vor dem letzten Bewerb des Traunviertler Laufcups am 26. August in St. Konrad weiterhin die Wertung an.

Siegerin aus Kremsmünster

Bei den Damen war einmal mehr Anita Baierl (TuS Kremsmünster) unschlagbar, sie siegte vor Jasmin Zweimüller (LAG Genböck Haus Ried) und Emilia Guudenovic.

Selbstverständlich wurden auch die schnellsten Läufer und Läuferinnen aus Haag gekürt. Das Ergebnis der Ortswertung: 1. Robert Pretzl, 2. Michael Stori, 3. Bernhard Gadringer; 1. Inge Weithase, 2. Edisa Duranovic, 3. Victoria Barker. (müf)

