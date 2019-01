Kaiser Maximilians Tod oder als Wels an einem Tag Weltgeschichte schrieb

WELS. Anlässlich seines 500. Todestages rittern drei Städte um die größte Aufmerksamkeit.

Kaiser Maximilian war ein großer Monarch. In Wels tat er seinen letzten Atemzug. Bild:

Am Samstag jährt sich zum 500. Mal der Todestag von Kaiser Maximilian I. Der letzte Ritter starb 59-jährig am 12. Jänner 1519 in der Welser Burg vermutlich an Darmkrebs. Mit seinem Tod rückte Wels einen Tag lang ins Zentrum der Weltgeschichte.

Besonders intensiv wird das Gedenken an diesen großen Kaiser in Innsbruck und Wiener Neustadt zelebriert. Wels bemüht sich, im Reigen der Maximilian-Städte mitzuhalten. Der eigentliche Todestag wurde aber verschlafen.

Am 12. Jänner findet man im Welser Kulturkalender lediglich eine Veranstaltung. Der unverwüstliche Hans Kaiser, seines Zeichens historischer Nachtwächter, lädt zu einer "Museumsroas". Geboten werden professionelle Informationen rund um den großen Staatenlenker, gewürzt mit amüsanten Gedichten und Anekdoten sowie mittelalterlicher Musik. (Burg Wels, Burggasse 13, 16 Uhr).

Requiem eine Woche später

Eine Woche nach Maximilians Sterbetag findet in der Vogelweider Kirche am 19. Jänner ein Requiem statt. Das OÖ. Mozartensemble unter der Leitung von Erwin Ortner, der Chor NowaCanto und Solisten spielen das Mozart-Requiem und Schuberts "Intende Voci".

Zur Hochform läuft das Welser Maximilian-Jahr erst im Frühjahr auf. Ein großes Historikertreffen am 21. März findet freilich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der mit Abstand wichtigste Beitrag der Stadt Wels zum Maximilian-Jahr ist die am selben Tag beginnende Ausstellung über den letzten Ritter in der Welser Burg, die vom Stadtmuseum und dem Welser Musealverein gestaltet wird.

Seine letzte Ruhestätte fand Kaiser Maximilian aber in der St.-Georgs-Kathedrale von Wiener Neustadt. In seinem Testament ordnete er auch explizit an, an diesem Ort begraben zu werden. Sein 500. Todestag wird in Wiener Neustadt von der monarchistisch geprägten Paneuropabewegung in Beschlag genommen. Gemeinsam mit dem St.-Georgs-Orden und der katholischen Hochschulverbindung wird in der Wiener Neustädter Kathedrale um 15 Uhr zu einem Requiem geladen. Im Anschluss nimmt Karl Habsburg an einem Kamingespräch teil.

Kamingespräch mit Kaiserenkel

Der Enkel des letzten Kaisers Karl I. (1887–1922) wird in der offiziellen Einladung standesgemäß, wenngleich rechtswidrig als "Seine k.u.k. Hoheit Erzherzog Karl von Habsburg" tituliert. Nach Zusammenbruch der Monarchie wurden Adelstitel per Gesetz abgeschafft.

Den größten Wirbel um Kaiser Maximilian veranstaltet das Land Tirol gemeinsam mit der Stadt Innsbruck. 5,1 Millionen Euro werden in Veranstaltungen investiert. Am 12. Jänner findet in der Hofburg eine Gedenkmesse statt. Im Gedenkjahr sind unzählige Veranstaltungen geplant. Auch touristisch wird Maximilian perfekt vermarktet.

Maximilian-Jahr in Innsbruck, Wels & Wiener Neustadt

Innsbruck

Mit einer Reihe von Sonderausstellungen, Konzerten und Festveranstaltungen begeht Innsbruck das Maximilian-Jahr. Eine große Social-Media-Kampagne und eine Licht-Show (im Bild) sollen die Werbetrommel rühren. Weit über 300 Veranstaltungen stehen in Tirol im Zeichen des Kaiser-Gedenkens.

Wiener Neustadt

In seinem Geburtsort liegt der Kaiser auch begraben. Am 11. Jänner wird in der St.-Georgs-Kathedrale die Neugestaltung des Altarraumes mit dem Maximilian-Grab (im Bild) eingeweiht. Zu seinen Ehren hat Wiener Neustadt ein Musical in Auftrag gegeben. Höhepunkt des Gedenkjahres ist die Niederösterreichische Landesausstellung, die in diesem Jahr in Wiener Neustadt stattfindet.

Wels

Mit einem großen internationalen Historikerkongress und der Eröffnung einer Sonderschau am Sterbeort des Kaisers leistet Wels seinen Beitrag zum diesjährigen Maximilian-Jahr. Historiker Walter Aspernig hält einen Vortrag.

