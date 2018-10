Junge Frauen bekommen Mentoren an ihre Seite

EFERDING. Raiffeisenbank Region Eferding vergibt 16 Plätze an Damen zwischen 17 und 30 Jahren.

Christian Schönhuber, Dagmar Inzinger-Dorfer, Brigitte Gruber, Renate Ozlberger Bild:

Ein Mentoring-Programm für junge Frauen im Alter zwischen 17 und 30 Jahren wird erstmals in Eferding angeboten. Das von Brigitte Gruber von der Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee begleitete Projekt "Bewusst:Frauen" der Raiffeisenbank Region Eferding bietet jungen Damen aus dem Bezirk die Möglichkeit, vom Erfahrungsschatz von Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft sowie von Führungskräften, Unternehmern und Experten zu profitieren und eigene Stärken zu entwickeln.

Die Ziele sind ebenfalls klar definiert. Das Programm soll junge Frauen ermutigen und stärken, Klarheit in ihre Karriereplanung bringen, sie vernetzen und in der Region sichtbar machen, um das weibliche Know-how in der Region zu halten.

Die Teilnehmerinnenzahl ist auf 16 begrenzt. Eine Anmeldung ist online unter www.rb-eferding.at möglich. Starten wird das Mentoring-Programm am 11. März 2019, enden am 22. Oktober. Die Teilnahmegebühr für Raika-Kunden beträgt 150 Euro, Nicht-Kunden zahlen das Doppelte.

Gestern wurde das Projekt von Raiffeisenbank-Direktor Christian Schönhuber, Projektinitiatorin Dagmar Inzinger-Dorfer von der Raiffeisenbank Region Ried, Brigitte Maria Gruber von der Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee und Renate Ozlberger, Aufsichtsrätin der Raiffeisenbank Region Eferding, der Öffentlichkeit präsentiert.

