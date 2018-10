Interspar-Wels: Behinderten-WC seit einem Jahr nicht absperrbar

WELS. Rollstuhlfahrerin ärgert sich über Missstand. Türschloss der Toilette ist ständig defekt. Konzernleitung kündigt Sanierung an.

Zahlreiche Barrieren erschweren den Alltag von Rollstuhlfahrern. Auf ein nicht alltägliches Hindernis stieß im Vorjahr die Rollstuhlfahrerin Gerlinde W.: "Kurz nach der Eröffnung bei Interspar-Nord war das Türschloss der Behindertentoilette kaputt. Ich habe die Marktleitung mehrmals darauf hingewiesen. Sie haben auch reagiert, aber nach kurzer Zeit war das Schloss wieder defekt", sagt die 52-Jährige.

Seither kann die Tür nicht mehr abgesperrt werden, was W. vor große Probleme stellt: "Wenn mein Begleiter nicht vor der Tür steht und achtgibt, dass niemand hinein kommt, kann ich unmöglich die Toilette benutzen." Das sei auch der Grund, warum sie in ihrem Lieblingsmarkt nicht allein einkaufen geht, sagt die Welserin. Sie ist wegen ihrer Erkrankung auf öffentliche Toiletten angewiesen.

Zunächst versuchte W. auf direktem Weg, ihr Problem loszuwerden, was nicht gelang. Daraufhin verfasste sie eine schriftliche Beschwerde an die Marktleitung. Die freundliche Antwort, man werde sich darum annehmen und an einer Behebung arbeiten, ist nun auch schon eine Zeit lang her.

Das Türschloss lässt sich noch immer nicht schließen: "Mir ist unbegreiflich, das man so etwas nicht hinbekommt", reagiert die Welserin verärgert.

Spar rätselt über Ursache

Spar-Pressesprecherin Nicole Berkmann sagt. "Wir haben dort den seltsamen Fall, dass jemand die Tür so zuknallt, dass das Schloss nicht mehr schließt. Wir haben mehrmals das Türschloss ausgetauscht, was nicht geholfen hat. Jetzt suchen wir nach einer anderen Lösung." Berkmanns Nachsatz: "Es ist sehr komisch, das haben wir sonst nirgendwo."

