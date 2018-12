In Wels geben Montag Sportler den Ton an

WELS. Der Countdown läuft: Montag findet der 13. Welser Silvesterlauf statt, den die OÖNachrichten präsentieren.

Auch viele Buben und Mädchen sind am 31. Dezember auf dem Laufenden. Die max.center-Nachwuchsmeile wird um 13.30 Uhr auf dem Stadtplatz gestartet. Bild: Matthias Lauber

Und erstmals wird ein Stadtschreiber dabei sein. Stefan Kutzenberger schnürt die Laufschuhe und sagt launig: "Ich will den Weltrekord brechen – oder zumindest einen Stadtschreiber-Rekord aufstellen."

Der gebürtige Linzer ist einer von bislang knapp 800 Sportlern, die sich bis gestern Mittag für das Sportfest am Altjahrstag angemeldet haben. Wer mit dabei sein will, sollte schnell entschlossen sein, denn heute um Mitternacht endet die Online-Anmeldefrist. Dann können sich Teilnehmer nur noch persönlich im Läufer-Treff in den Minoriten anmelden – am Sonntag, 30. Dezember, und am Silvestertag bis maximal eine Stunde vor dem jeweiligen Bewerb.

Fix dabei sind der Schwanenstädter Rad-Profi Lukas Pöstlberger vom "bora-hansgrohe"-Team, die zweifache Judo-Europameisterin Sabrina Filzmoser und ihre Kollegen von "Multikraft Wels": Filzmoser, Kimran Borchashvili, Thomas Haminger und Michael Winkler werden im Wettkampf-Kimono Tempo machen. Der oberste Beamte der Stadtverwaltung ist ebenfalls am Start – Magistratsdirektor Peter Franzmayr.

Beim Welser Silvesterlauf steht mehr der Spaß denn die sportliche Bestleistung im Vordergrund. Daher hat das Welser Runningteam als Gastgeber wieder drei Preise ausgelobt: Sie werden jenen Teilnehmern überreicht, die in den originellsten Kostümen mitmachen. Auch die teilnehmerstärkste Gruppe wird prämiert: Sie darf sich über einen Essensgutschein von Franz und Eva Müllers "Gasthaus Zur Kohlstatt" in Thalheim freuen.

Der Nachwuchs beginnt

Das Lauffest auf dem Stadtplatz startet mit den Nachwuchsbewerben um 13.30 Uhr. Das "Audi Silvester-Race" (5000 m) für ambitionierte Läufer beginnt um 14 Uhr, Hobbysportler machen sich beim Intersport-Silvester-Run um 14.45 Uhr auf den Weg – gleichzeitig mit den Nordic Walkern, die nur zwei Runden (3400 m) marschieren werden. Wie heißt es so schön in der Ausschreibung: "Machen Sie mit und kommen Sie dem neuen Jahr ein kleines Stück näher."

Alle Infos und Anmeldung auf: www.welser-silvesterlauf.at

