Im Klinikum erblickten 38 Zwillinge und zwei Drillinge das Licht der Welt

WELS / GRIESKIRCHEN. Geburtenbilanz: In Wels und Grieskirchen kamen im Vorjahr 2542 Babys zu Welt – die jüngste Mutter war 16 Jahre alt, die älteste bekam ihr Baby mit 48 Jahren.

Für 38 Mütter kam das Glück im Doppelpack. Sie brachten im Klinikum Zwillinge zur Welt. Bild: Colourbox

2542 Babys haben im Vorjahr im Klinikum Wels-Grieskirchen das Licht der Welt erblickt. Das bedeutet einen leichten Rückgang, es kamen um 89 Kinder weniger zur Welt als noch ein Jahr zuvor. Während am Standort Wels die Zahl der Geburten um 97 auf 1885 sank, stieg die Zahl der Neugeborenen im Grieskirchner Spital leicht. Hier landete der Storch 657 Mal, 2017 kamen in der Bezirksstadt 649 neue Erdenbürger zur Welt.

Ein Blick in die Altersstatistik zeigt, dass die jüngste Mama bei der Geburt erst 16 Jahre alt war, die älteste Mutter bekam ihr Kind mit 48.

Buben hatten die Nase vorn

Zahlenmäßig hatten im vergangenen Jahr die Buben klar die Nase vorne. 1337 Buben stehen 1205 Mädchen gegenüber.

Für 38 frisch gebackene Eltern kam das Glück im Doppelpack, sie bekamen Zwillinge. Zweimal kamen in Wels Drillinge zur Welt, die seither das Leben ihrer Eltern rund um die Uhr auf den Kopf stellen. Ein Jahr zuvor gab es 40 Zwillingsgeburten, allerdings keine Drillinge.

In der Frühgeborenenstation des Klinikums wurden im Vorjahr mehr als 40 Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 1500 Gramm versorgt. "Nicht mehr das Frühgeborene alleine steht im Zentrum unserer Bemühungen", erklärt Martin Wald, der Leiter der Neonatologie. "Eine große Rolle spielt aber auch das Stärken der elterlichen Kompetenz in der Betreuung ihrer Frühchen." Vor allem bei Geburten vor der vollendeten 28. Schwangerschaftswoche sind die Eltern unsicher im Umgang mit den Kindern, welche oft weniger als 1.000 Gramm wiegen.

Kein Neugeborenes im Babynest

Verzweifelte Eltern haben die Möglichkeit, ihr Neugeborenes anonym in sichere Hände zu übergeben. Das Babynest ist 24 Stunden geöffnet und befindet sich links neben dem Haupteingang zum Welser Eltern-Kind-Zentrum in der Eferdinger Straße. Im Vorjahr wurde kein Neugeborenes in der Babyklappe abgegeben.

