Holzhandtaschen made in Pennewang Unikate, die auch in Wien gefragt sind

PENNEWANG. Trend aus Holz: Johann Waldenberger ließ seine Holztascherl sogar patentieren.

Johann Waldenberger steht für die Herstellung einer Tasche, die er aus einem Stück drechselt, insgesamt einen Tag lang in seiner Werkstatt. Bild: krai

Eigentlich ist Johann Waldenberger als Geschäftsführer eines 50-Mitarbeiter-Unternehmens beruflich voll ausgelastet. Doch als Ausgleich zum fordernden Job stellt sich der 65-jährige Pennewanger oft nach Feierabend und am Wochenende noch hinter die Werkbank. In seiner Werkstatt fertigt er aus heimischen Hölzern Handtaschen und hat sich diese sogar patentieren lassen und das Gewerbe angemeldet.

"Den Ausschlag gab meine Frau, die bei einer Ausstellung eine Holztasche gesehen hat. Das wollte ich selbst ausprobieren, weil ich eigentlich schon immer gerne mit Holz gearbeitet habe", sagt Waldenberger, Geschäftsführer von Baumgartner Automation in Gaspoltshofen.

Seit rund eineinhalb Jahren stellt er nun die rund 22 Zentimeter großen Taschen als Unikate her. Die Kombination aus verschiedenen Hölzern, Rinde, Stoffeinsätzen, Leder, Filz oder botanischen Schleifbildern kommt gut an. Mittlerweile verkaufen sich die Taschen bis nach Wien. "Ich bekomme häufig die Rückmeldung von Kundinnen, dass sie oft auf die Taschen angesprochen werden, weil sie eben nicht alltäglich sind und viele so eine Tasche noch nie gesehen haben", sagt Waldenberger. Getragen werden sie von den Damen zur Jeans genauso wie zur Tracht mit passendem Dirndlstoff, der mittels Klettverschluss im Inneren der Tasche angebracht wird.

Jetzt in der Adventszeit kommen viele Anfragen, seine Holztaschen auf Märkten auszustellen. "Dafür habe ich aber keine Zeit, vielleicht später in der Pension." Doch auch ohne Marktpräsenz wächst das Interesse durch Mundpropaganda, es gibt auch eine eigene Homepage (www.holztascherl.at), wo eine Auswahl zu sehen ist.

"Bei den Taschen, die aus einem Stück gedrechselt werden, ist es jedes Mal spannend, welche Maserung des Holzes hervorkommt und wie sie zum Schluss aussieht", sagt Waldenberger, der auch Vasen und Schüsseln drechselt. An seine Werkstatt grenzt gleich ein Lager an, wo sich schöne, besondere Hölzer stapeln, aus denen in den nächsten Jahren noch viele besondere Unikate mit langer Lebensdauer entstehen sollen.

