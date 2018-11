Heimstätte behält Namen auf den Klingelschildern

WELS. Weil Namensschilder von Datenschutzgrundverordnung nicht berührt sind, bleibt alles beim Alten.

Wiener Wohnen bevorzugt Nummern. Bild: Erwin Wodicka

Nummer statt Name: Dafür bestehe auf den Welser Klingelschildern keine Notwendigkeit, betonen Wohnungsreferentin Christa Raggl-Mühlberger und der Aufsichtsratsvorsitzende der Welser Heimstätte, Gerhard Kroiß (beide FPÖ). Ausgangspunkt war die aktuelle Debatte, ob die Angabe eines Namens auf einem Klingelschild der Datenschutzgrundverordnung widerspricht. Dies wurde inzwischen von der EU-Kommission dementiert. Weiters liegt seit kurzem ein Gutachten von Wiener Neustadt vor, aus dem hervorgeht, dass das generelle Ersetzen des Namens durch eine Nummer aus Datenschutzgründen nicht notwendig ist. Ihren Ursprung hatte die Debatte in einer Beschwerde eines Mieteres bei "Wiener Wohnen". Diese beschloss daraufhin in Eigenregie voreilig einen Schildertausch nach dem Motto "Nummer statt Name" bei allen mehr als 200.000 Wiener Gemeindebauwohnungen. "Der generelle Wechsel von Namen auf Nummern würde zu Verwirrung und Verunsicherung führen. Obendrein wären damit unnötige Kosten verbunden", sagt Raggl-Mühlberger.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema