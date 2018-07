Grüne: "Wels braucht neue Formen der Mobilität"

WELS. Gemeinderat Peter Sönser (Grüne) kritisiert, dass in der Stadt die Verkehrsplanung der Realität hinterherhinkt.

Menschen fordern das Recht auf eigene Automobilität und bedenken nicht, welchen Verkehr sie durch ihre Konsum-Entscheidungen verursachen. Stichwort: Kaufe regionale Produkte. Nimmt dann der Verkehr vor der Haustüre zu, steigen sie auf die Barrikaden.

Auf politischer Ebene legt nun Mandatar Peter Sönser jüngst im Gemeinderat die Finger in diese offene Wunde: "Es fehlt der Zeitplan, wann Lärmschutz entlang der Innkreisautobahn in Höhe Oberfeld- und Vogelweider Straße und rund um die Anschlussstelle Wimpassing umgesetzt wird." Dabei gäbe es einen Beschluss aller Gemeinderatsparteien, dass die Lärmbelastung durch den Verkehr in Wels verringert werden soll.

Unternehmer Sönser bleibt Realist: "Mobilität ist das Markenzeichen der Stadt, Mobilität ist aber mehr als nur Auto- und Lkw-Fahrten. Wels braucht neue Formen der Mobilität." Ein Stichwort sind Datenautobahnen, die Verkehr verringern könnten, weil Menschen nicht mehr zwangsläufig berufliche Aufgaben außerhalb ihrer vier Wände erfüllen müssen. Auch konsequente Förderung und Bevorzugung von Radverkehr zähle dazu.

Fahrräder statt Firmen-Pkw

Radfahrer hätten hierzulande viele Hürden zu überwinden, sagte jüngst Landesradsport-Präsident Paul Resch am Rande einer Pressekonferenz: Der Bogen spannt sich von nicht ordentlich asphaltierten Radstreifen, über Radwege, die durch Grünwuchs kaum benützbar seien. Resch wartet auch mit einer Idee für Großfirmen auf: "Weshalb gibt es nur Firmenautos für gemeinschaftliche Nutzung und keinen Fahrräder oder E-Bikes." Gerade die Region Wels ist aufgrund der Topografie bestens für Radfahrer geeignet.

Keine Kontrolle bei Verboten

Gemeinderat Sönser sagt zum Lärmschutz entlang der Verkehrsrouten auch: "Die Politik macht sich sehr wohl Gedanken darüber, die Konsequenzen werden aber nicht zu Ende gedacht. Das bedeutet dann, dass später Fahrverbote erlassen werden, die aber kaum kontrolliert werden und damit wirkungslos sind."

