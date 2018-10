Geburtstagsfest im MKH

WELS. Das Welser MedienKulturHaus wird 15 Jahre alt.

Das Filmproduktionsteam des diesjährigen Sommer-Projektes Bild: (MKH)

2003 startet das MedienKulturHaus (MKH) im ehemaligen Gebäude der Sparkasse mit einem völlig neuen Konzept: Ein Zentrum für Medienerziehung und Medienkompetenz sollte entstehen.

15 Jahre später ist klar: Die Idee des MKH wurde zu einem Erfolg: Viele Einzelprojekte erhielten Auszeichnungen, Wels war durch das MKH Teil der Kulturhauptstadt Linz09, die beiden im MKH filmtechnisch sozialisierten Welser Peter Schernhuber und Sebastian Höglinger leiten das renommierte österreichische Filmfestival "Diagonale" in Graz, unzählige Filmproduktionen junger Leute entstanden in diesen 15 Jahren, vielen jungen Besuchern wurde Medienkompetenz vermittelt; das ist in Zeiten wie diesen mit (un)sozialen Medien und Fake News enorm wichtig.

Nun wird aber Geburtstag gefeiert: Freitag, 12. Oktober, heißt es "Open MKH": Ein Filmmedley, die Werke der Sommerproduktion über "Zukunft von Wels, der Gesellschaft und Utopien" und vieles mehr ist zu sehen. Informationen: www.medienkulturhaus.at.

