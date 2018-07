Führerscheinneuling rammte mit Auto Laternenmast

HARTKIRCHEN/WEIßKIRCHEN. Zwei schwere Verkehrsunfälle haben in der Nacht auf Samstag die Feuerwehren in den Bezirken Eferding und Wels-Land beschäftigt.

Bild: FF Hartkirchen | http://www.feuerwehr-hartkirchen.at

Die Alarmierungen erfolgten in einem Abstand von nur wenigen Minuten: In Hartkirchen (Bezirk Eferding) hatte ein 18-Jähriger gegen 4:30 Uhr die Kontrolle über den von ihm gelenkten Opel verloren. In der Ortschaft Karling geriet der Führerscheinneuling auf der regennassen B130 ins Schleudern, kam nach rechts auf das Straßenbankett und rammte einen Laternenmast.

Daraufhin überschlug sich der Pkw und blieb auf einer abschüssigen Böschung neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer konnten sich selbst aus dem völlig demolierten Wrack befreien. Beide kamen mit leichten Schnittverletzungen und Kratzern davon.

Am Pkw entstand Totalschaden - die Fahrzeugbergung wurde von der FF Hartkirchen durchgeführt.

(Bild: FF Hartkirchen)

Etwa zur gleichen Zeit passierte in Weißkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) ein ähnlicher Unfall: In der Schubertstraße krachte ein Pkw-Lenker gegen einen Telefonmasten, einen Zaun sowie einen Holzverschlag für Mülltonnen. Die Ursache für den Unfall war vorerst nicht bekannt.

Der Lenker musste von der Rettung ins Klinikum Wels gebracht werden. Die weiteren Insassen überstanden den Unfall unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen wurde gegen 4:50 Uhr alarmiert.

Die Telefonleitung wurde provisorisch gesichert, nach der Unfallaufnahme durch die Polizei führten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Aufräumarbeiten durch. Ausgelaufene Betriebsmittel mussten gebunden werden. Die Schubertstraße war aufgrund des Unfalls rund eine Stunde gesperrt.

(Bild: www.laumat.at)

