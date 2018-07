Film ab: Heute startet Kinosaison unter dem Welser Sternenhimmel

WELS. Bis 19. August werden beim Minoritenplatz 32 verschiedene Filme gezeigt – für OÖNcard-Inhaber ist das Vergnügen günstiger.

"Arthur & Claire" mit Josef Hader wird am 16. August gezeigt. Bild: Filmladen

Kino-Erlebnis unter freiem Himmel hat in der Messestadt Tradition: Anlässlich der Österreichischen Filmtage Wels 1993 gab es Arbeiten von Absolventen der Filmakademie auf der Leinwand im Burggarten zu sehen. Dann verschwand die Idee für einige Jahre, ehe sie im Herbst 2000 wieder auf das politische Tapet kam. Schließlich fand im Juni 2003 die Premiere des "FilmFestiWels" statt.

Heute startet die 16. Saison der Frischluft-Filmserie, die von den OÖNachrichten präsentiert wird. Daher zahlen Inhaber einer OÖNcard um einen Euro weniger. Die Filme beginnen um 21 Uhr und werden im Schießerhof (Eingang Veranstaltungszentrum Minoriten) gezeigt.

Den Auftakt macht heute die Neuverfilmung von Agatha Christies Klassiker "Mord im Orient-Express". Bis zum 19. August wird täglich Filmvergnügen unter dem Sternenhimmel geboten.

Unter anderem sind im Programm: "Arthur & Claire" mit Josef Hader, "Monsieur Pierre geht online" mit einem genialen Pierre Richard in der Hauptrolle (23. Juli), "Die Wunderübung" – die Verfilmung des Romans von Daniel Glattauer mit Erwin Steinhauer in einer der Hauptrollen (29. Juli), die französische Komödie "Die Sch’tis in Paris – Eine Familie auf Abwegen" (3. August) und viele andere Filme aus den Genres Action, Drama, Komödie bis hin zu der Musical-Verfilmung "Mamma Mia! Here We Go Again" mit Merly Streep und Pierce Brosnan. Dieser Film feierte gestern in den heimischen Kinos Premiere. Er wird zum Finale an drei Abenden zu sehen sein – vom 17. bis 19. August.

Das Wels-Marketing verzichtet heuer auf eine eigene Gastro-Zone, weil sich gegenüber den Anfängen des Filmfestes das kulinarische Angebot im Stadtzentrum massiv verbessert hat.

Karten: www.oeticket.at, Wels-Info, Tel. 07242 / 67 7 22-0.

