FC Wels unentschieden – Hertha bezahlte Lehrgeld

WELS. OÖ-Derby gegen Vöcklamarkt endete zu Hause 1:1, der Stadtrivale verlor auswärts gegen Deutschlandsberg 1:4.

Duvnjak (r.) bewahrte FC Wels mit seinem Treffer vor der Pleite. Bild: Purgstaller

"Wir haben es dem Gegner durch Eigenfehler leicht gemacht", reagierte FC-Wels-Trainer Juan Bohensky verstimmt. Beim Regionalliga-Auftaktspiel am Freitag gegen Vöcklamarkt vor 600 heimischen Zuschauern wäre mehr möglich gewesen. Mit einem Last-Minute-Treffer von Danilo Duvnjak sicherten sich die Welser zumindest einen Punkt und können im nächsten Ligaspiel gegen Gurten erstmals in Bestbesetzung antreten. Was den Wels-Trainer besonders freute: "Das Publikum hat uns mit viel Applaus verabschiedet. Das habe ich in meiner Zeit beim FC Wels noch nie erlebt."

Sein junges Team wusste gegen die favorisierten Vöcklamarkter vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugend: "Meine Jungs haben mit dem späten Anschlusstreffer nicht nur Moral gezeigt, sondern waren auch konditionell auf der Höhe. Das gibt mir Hoffnung für die nächsten Spiele." Beim Auswärtsmatch gegen Gurten am nächsten Samstag würde sich Bohensky am liebsten vertreten lassen. Als Chefcoach ist er im Innviertel aber unverzichtbar. Zur selben Zeit steigt nämlich in der Huber-Arena mit FC Hoffenheim gegen Hellas Verona ein fußballerischer Leckerbissen. Der Anpfiff für das Testspiel ist um 16 Uhr.

Einen schlechten Start in die Regionalliga verzeichnete am Samstag WSC Hertha. Die 1:4-Auswärtsniederlage gegen Deutschlandsberg fiel am Ende deutlicher aus, als es während der Partie ausgesehen hatte. "Wir haben in dem Spiel Lehrgeld bezahlt. Meine Mannschaft hat gut mitgespielt und einige schöne Phasen gehabt. Deutschlandsberg war aber kaltschnäuziger und abgeklärter als wir", sagte Trainer Stephan Kuranda nach der Partie.

Körperbetontes Spiel

Im Unterschied zur OÖ-Liga werde eine Stufe höher deutlich körperbetonter gespielt: "Die Schiedsrichter pfeifen weniger, die Mannschaften sind bei der Chancenauswertung rigoroser. Individuelle Fehler werden härter bestraft." Trotz der Auftaktpleite ist das mit vielen Vorschusslorbeeren angetretene Team gegen den Kärntner Aufsteiger Lendorf am Freitag (19 Uhr) im Welser Mauthstadion klar zu favorisieren.

Das Spiel von ATSV Stadl-Paura gegen die zweite Garnitur von Vizemeister Sturm Graz war zu Redaktionsschluss noch im Gange. Das nächste Welser Stadtderby findet übrigens am 25. August in der Huber-Arena statt. (fam)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema