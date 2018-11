Ex-Politiker verlor Geduld und griff zur Selbsthilfe

WELS. Nun ist es Georg Kransteiner zu bunt geworden. Der ehemalige Wirtschafts- und Kulturstadtrat und ÖVP-Seniorenbund-Chef Wels-Mitte joggt regelmäßig entlang der Traun.

Kransteiner mit einem der von ihm bezahlten Hinweisschilder. (privat) Bild:

Und seit Jahren bemüht er sich, dass entlang des Treppelwegs, auf dem auch der Jakobsweg verläuft, ein Wegweiser zum Welser Stadtzentrum angebracht wird.

"Ich habe das schon angeregt, als ich noch in den Gremien des Tourismusverbandes mitgearbeitet habe. Passiert ist aber bis heute nichts", sagt Kransteiner. Angesichts des schönen Herbstwetters waren in den vergangenen Wochen viele Auswärtige auf dem Treppelweg unterwegs. Mehrmals wurde Kransteiner gefragt, wo das Stadtzentrum von Wels sei. Nun handelte er: "Ich ließ zwei Tafeln herstellen: Seit Mittwoch sind sie an bestehenden Säulen montiert." Sie weisen zum historischen Zentrum.

Hat der Tourismusverband tatsächlich geschlafen? Direktor Peter Jungreithmair sagt: "Wir sind dabei, ein Wanderwege-Konzept für Wels und die Region zu erarbeiten, das im Frühjahr umgesetzt werden soll. Viele Wege führen dann zum Stadtzentrum. Eine große Hinweistafel wird aufgestellt – und von diesen Bemühungen weiß auch der ehemalige Stadtrat." (müf)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema