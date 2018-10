Erster Weltcup-Sieg für Shamil Borchashvili

WELS. Jubel bei den Sportlern des Leistungszentrums Multikraft Wels: Erstmals wurde bei einem Weltcup-Bewerb für den 23-jährigen Shamil Borchashvili die Bundeshymne gespielt.

Der 23-jährige Welser war beim Weltcup-Wettkampf in Glasgow unschlagbar. Bild: privat

Der Sportler mit Wurzeln in Tschetschenien, der mit unglaublichem Ehrgeiz an seiner sportlichen Laufbahn arbeitet, stand vor einem Monat bei einem Weltcup-Turnier in der slowakischen Hauptstadt bereits auf dem Siegerpodest: In Bratislava wurde er Dritter.

Nun kämpfte Shamil Borchashvili im schottischen Glasgow in der Klasse bis 81 Kilogramm und beeindruckte mit seiner hervorragenden Form. Das ist Folge des Trainings in Wels, im Linzer Olympialeistungszentrum und im Heeressportzentrum, in das er aufgenommen wurde.

Nach einem Freilos in der ersten Runde, kämpfte der Welser gegen einen Briten, zwei Franzosen und einen Spanier, ehe er im Finale den Briten Stuart McWatt durch Ippon besiegte.

Nun drücken die Welser Judofans Wachid Borchashvili die Daumen: Er ist der zweite der drei Judo-Brüder aus der Messestadt, der am 19. Oktober ebenfalls auf internationalem Parkett auftritt. Nach seiner Bronze-Medaille bei der Junioren EM startet er nun auf den Bahamas bei der Junioren-WM.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema