Erneut legt sich eine fantastische Klangwolke über die Welser Innenstadt

WELS. Die zweite Auflage des MusikfestiWels bietet Freitag und Samstag Programm für Jung und Alt.

Nach dem Vorjahreserfolg beim MusikfestiWels erneut am Samstag auf dem K.J.: Die Lokalmatadore von „Hoamspü“ mit ihren Austropop-Klassikern. Bild: Alexander Schwarzl

Die Innenstadt wird zur Musikbühne – am Wochenende erklingt das Stadtzentrum zwischen Minoritenplatz, Freiung und dem Kaiser-Josef-Platz beim MusikfestiWels, dessen Samstag-Programm von den OÖNachrichten präsentiert wird.

Hauptact ist (ab 21.20 Uhr) das Gastspiel von "Smokie", bei dem sich die Fans auf ein Feuerwerk mit deren Hits wie "Living Next Door To Alice" oder "Lay Back In The Arms Of Someone" freuen dürfen.

Den Auftakt auf dem K.J. macht um 18.30 Uhr die Band "The Raw Cats", die die OÖN-Leser für den Auftritt in Wels gewählt haben: Das Quartett um Bandleader Marcel Illetschko wird mit Rock-’n’-Roll-Rhythmen die Stimmung anheizen. Um 19.20 Uhr stürmen dann die Lokalmatadore von "Hoamspü" auf die Bühne. Sie großartig vorzustellen, würde bedeuten, Eulen nach Athen zu tragen: Mit gecoverten Austropop-Klassikern haben sich die Musiker längst in die Herzen vieler Fans gesungen.

Parallel erklingt Musik auf dem Minoritenplatz – mit Schwerpunkt auf Blues und Boogie-Woogie: Dort sind "Kimbus & Herr Short" (ab 18.30 Uhr), dann das Daniel-Ecklbauer-Trio (ab 20 Uhr) und zum Finale "Christoph Steinbach & His Boogie Boosters" zu hören.

Auch der Arkadenhof-Kultursommer bringt sich in das MusikfestiWels ein: Der von den Kritikern als der "derzeit coolste Hammond-Master" gefeierte Raphael Wressnig ist im Hof des Hauses Freiung 35 (ab 20 Uhr) zu Gast. Er wird begleitet von der "Soul Gift Band". Das sind Enrico Crivellaro (Gitarre), Florian Kasper (Schlagzeug) und Sabine Stieger (Gesang).

Samstag-Konzerte kostenlos

Sämtliche Auftritte am zweiten Tag des MusikfestiWels sind gratis. Im Gegensatz zum Vorjahr gibt es heuer auf dem K.J. auch keine Eingangskontrollen beziehungsweise Abriegelungen. Am Freitag sind auf der K.J.-Hauptbühne zwei deutsche Pop- und Schlagerstars zu Gast: Die 26-jährige Vanessa Mai (ab 21.20 Uhr) und zuvor Mike Singer (19.30 Uhr). Der Eintritt kostet 35 Euro, Karten sind auf oeticket.com oder in der Wels-Info (Stadtplatz 44, Tel. 07242 / 67 7 22-22) erhältlich.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema