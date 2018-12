Er bringt zu Weihnachten Bedürftige an einen Tisch

WELS. Mit mehr als 100 Gästen feiern Erwin Hehenberger und sein ehrenamtliches Team am 24. Dezember Weihnachten, mit Menschen, die mit wenigen hundert Euro im Monat auskommen müssen, Mindestpensionisten genauso wie Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Suchtkranke oder Obdachlose.

Erwin Hehenberger ist das ganze Jahr über für Menschen in Not im Einsatz. Bild: TOM SON

"Die Stimmung an diesem Tag ist wirklich besonders, teilweise kommen Familienmitglieder mit, wir essen und singen gemeinsam, und jeder bekommt natürlich auch ein Geschenk", sagt der Gründer der Sozialeinrichtung "OÖ. Tafel", die am Flotzingerplatz 6 in der Welser Neustadt auch einen Sozialmarkt und einen Secondhand-Laden betreibt. Am Heiligen Abend hat die Einrichtung von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Heuer werden die Besucher mit Bekleidung, Hygieneartikeln und Süßem beschenkt. Es gibt ein Kistenbratl und natürlich Weihnachtskekse. Ein kleines Ensemble der Musikschule spielt Weihnachtslieder.

Das Wichtigste ist für Hehenberger, "dass an diesem Tag niemand allein sein muss und zumindest für einige Stunden Gesellschaft hat". Denn gerade zu Weihnachten fühlen sich Menschen am Rande der Gesellschaft oft besonders alleingelassen und einsam.

Erwin Hehenberger, seine Frau Petra und ein ehrenamtliches Team von 35 Leuten kümmern sich nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über um Menschen in Not, nehmen sich für die Besucher Zeit, um mit ihnen zu plaudern und ihnen zuzuhören.

Mittlerweile ist die Einrichtung, die vor zehn Jahren gegründet wurde, von Montag bis Freitag geöffnet. Die Initiative finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Genusstaugliche Lebensmitteln, die sonst im Müll landen würden, und wichtige Gebrauchsgüter kommen von Supermärkten, Landwirten und Produktionsbetrieben. Die OÖ. Tafel kooperiert auch mit Gastronomen, die jedes Jahr die Winterhilfsaktion "Suppe mit Sinn" unterstützen. Dabei geht von jeder verkauften Portion ein Euro an die Welser Tafel.

