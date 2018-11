Energieexperte im Welios: Was ist, wenn jeder seinen Strom selbst macht?

WELS. Tea time-Science talk mit Horst Steinmüller vom JKU-Energieinstitut.

Energieexperte Horst Steinmüller Bild: (priv.)

Professor Horst Steinmüller, Geschäftsführer des Energieinstituts der Johannes Kepler Universität Linz, beschäftigt sich wissenschaftlich mit Fragen des Energie-, Qualitäts- und Umweltmanagements. Dabei geht es ihm vornehmlich darum, Strategien zu entwickeln, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit entsprechen.

Am kommenden Sonntag, 2. Dezember, um 16.30 Uhr wird Steinmüller im lockeren Gespräch mit OÖN-Wissenschaftsredakteur Klaus Buttinger erklären, wie unser gesamtes Energiesystem umgestellt werden muss, damit man den Anforderungen der Zukunft gerecht werden kann. Es wird dabei auch der Frage nachgegangen, ob und wie jeder Einzelne die benötigte Energie selbst aufbringen könnte oder sollte. Und: Ist Energieautarkie jedes Einzelnen ein sinnvolles Ziel?

Energie, das heißt nicht nur Strom. Am Energieinstitut geht es um hoffnungsvolle Bereiche wie Urban Mining, Tiefengeothermie, smarte Photovoltaik oder Energienetzwerke. Projekte wie "Sunliquid" werden verfolgt, das sich mit Ethanolgewinnung aus Agrarreststoffen beschäftigt, oder CO2EXIDE, das mit der Umwandlung von Kohlendioxid in Brennstoff einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Zudem beschäftigt sich das Energieinstitut mit Methoden, wie Energiekonzepte der Zukunft flächendeckend ausgerollt werden können. Dass dabei die Versorgungssicherheit nicht leiden soll, liegt auf der Hand. Jedenfalls laufen in dem JKU-Institut viele Fäden zusammen, an denen das Wohl und Wehe der künftigen Generationen hängt.

Beim Tea time-Science talk wird kein Eintritt verlangt. Tee wird kredenzt.

