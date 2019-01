Ein besonderer Termin im Bundeskanzleramt

Minister Gernot Blümel, Karin Aigner und Bundeskanzler Sebastian Kurz Bild: BKA

ALKOVEN. Als eine "sehr nette Begegnung auf Augenhöhe" beschreibt Karin Aigner, die in Alkoven einen Sparmarkt betreibt, ihr Zusammentreffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Minister Gernot Blümel. Anlass war ein Festakt im Bundeskanzleramt, bei dem Aigner zur Kommerzialrätin bestellt wurde.

Ihr Geschäft in Straßham ist seit sechs Generationen in Frauenhand. Karin Aigner hat es 1997 von ihrer Mutter übernommen und das Angebot ständig erweitert. Die Nahversorgerin bietet einen Partyservice und Hauszustellung an, sie ist Postpartnerin, betreibt einen Buchhandel und eine Trafik mit Lottoannahmestelle. Aktuell sind elf Mitarbeiter beschäftigt. "Darunter sind auch drei Lehrlinge, die Lehrausbildung ist mir ein großes Anliegen", betont Aigner.

Darüber hinaus findet sie auch noch Zeit sich ehrenamtlich für Anliegen der regionalen Wirtschaft zu engagieren. Für ihre unternehmerische Leistung und ihren Einsatz in der Wirtschaftskammer haben WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und WK-Direktor Hermann Pühringer den Antrag für die Kommerzialrat-Ernennung gestellt.

Die Auszeichnung in Wien nahm Aigner im Beisein ihres Gatten Andreas in Empfang. "Er konnte dann auch noch ein Foto von mir mit Bundeskanzler Kurz machen, um das ich ihn gebeten hatte", freut sich Aigner über eine bleibende Erinnerung. (krai)

