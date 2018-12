Ein Jugendrat für Wels bleibt weiter eine Baustelle

WELS. Junge Welser sind offensichtlich nur schwer für Sachpolitik zu begeistern – nun Kontaktsuche über Jugendtreffs.

2015 gab es erstmals einen Jugendrat: Von 500 durch Zufallsgenerator nominierten Welsern machten nur 19 mit. Bild: Fellinger

Die Frage, ob junge Menschen politikverdrossen sind, lässt sich schwer beantworten. Faktum ist, in Wels kommt die Idee eines Jugendrates nicht aus den Startlöchern. Das Gremium für Burschen und Mädchen zwischen 15. und 18. Lebensjahr soll deren Anliegen an die Stadtpolitik herantragen. In Villach (Kärnten) funktioniert der Jugendrat seit mehr als 20 Jahren.

Vizebürgermeister und Jugendreferent Gerhard Kroiß (FPÖ) erlitt mit zwei Anläufen Schiffbruch. Nun startete er einen erneuten Versuch: "Wir wollen niederschwellig über die Mitarbeiter in Jugendzentren Zugang zu den jungen Leuten finden: Die Jugendlichen sollen sagen, was sie sich in ihrem Wohnumfeld wünschen."

Startschuss in der Noitzmühle

Den Auftakt macht der neue Jugendtreff Noitzmühle: Kleingruppen sollen ihre das Wohnumfeld betreffende Wünsche an die Politik erarbeiten und noch im Winter kund tun. Bewährt sich dieses System, soll es bei den anderen Jugendtreffs umgesetzt werden.

Kroiß ist sich bewusst: "Junge Leute abzuholen, ist schwierig." Sind sie persönlich betroffen, weil ihnen Dinge wichtig sind, gibt es eine Chance. Bestes Beispiel ist die Skaterhalle im Messegelände, die durch Jugendinitiative mit städtischer Unterstützung entstand.

Der Jugendrat funktionierte nur 2015/16, als durch Zufallsgenerator 500 Welser ausgewählt wurden – 19 haben tatsächlich mitgewirkt. Professionell begleitet von der SPES-Akademie, präsentierten sie ihre Anliegen öffentlich. Dann war das Projekt wieder zu Ende. Daraus eine ständige Einrichtung zu schaffen, ging schief.

Kroiß scheiterte im Herbst 2017 beim Versuch, dass junge Leute aus ihrer Altersgruppe "Jugendrats-Vertreter" wählen. "Wir haben 2700 eingeladen, es kam von nur vier Leuten eine Rückmeldung." Im Frühjahr wurden Schulsprecher und Lehrer für politische Bildung eingeladen, sich als Multiplikatoren für einen Jugendrat zu engagieren: "Und hier gab es nur eine Rückmeldung", sagt Kroiß.

