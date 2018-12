Ein Goldregen für den Welser Tanznachwuchs

WELS. Turnier in Linz: Sieben Medaillen für die Welser.

Die Geschwister Christian und Petra Mayrhofer ertanzten drei Siege. Bild: (priv.)

Die oberösterreichischen Tanzsportvereine organisierten in der Landeshauptstadt die "Upper Austria Dance Days": Dort gewannen die Nachwuchs-Tänzer Christian und Petra Mayrhofer bei den "Junioren II" drei Goldene.

In der Allgemeinen Klasse drehten sich Manuel Hauthaler und Katharina Floimayr in der Standard-B-Klasse zu Gold, in der C-Klasse zu Silber. Auf dem Siegerpodest ganz oben standen auch Andreas Seinringer und Eveline Kopt (Senioren I, Latein-B).

Eine noch ganz junge Tanzsportkarriere haben Bernhard Pratter und Anja Lugmeier, die bei den vor-angegangenen Bewerben unter den Erwartungen blieben: Nun heimsten sie Bronze (Standard-D) ein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema