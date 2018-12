E-Mobilität stößt in Welser Wohnblocks an ihre Grenzen

WELS. Wer in einer Welser Genossenschaftswohnung lebt und sich ein Elektroauto zulegen will, kann sich seine ökologischen Vorsätze in den meisten Fällen abschminken.

Friedrich Pöttinger und Lothar Müller (beide wels strom) realisieren mit Wolfgang Mairhofer (v.l.) von Trio Development in Vorchdorf ein zukunftsweisendes E-carsharing-Projekt. Bild:

Für eine Welserin, die 2019 in der Liselotte-Schmidinger-Straße eine neu errichtete Heimstättenwohnung bezieht, wurde nun aber überraschend ein Ausweg gefunden. Die Frau beantragte einen Garagenplatz mit einer Steckdose. Nach einer Anfrage beim städtischen Bürgerservice gab die Welser Wohnungsgenossenschaft grünes Licht. Eine Ausnahme, wie es scheint.

Kaum Anfragen zur E-Mobilität

Denn Heimstätten-Geschäftsführer Manfred Hochhauser sieht aktuell keinen wachsenden Bedarf für E-Mobilität. Tatsächlich würde eine Aufrüstung mit modernen Ladegeräten nicht nur die Genossenschaften, sondern auch die einzelnen Stromversorger überfordern: "Es liegt nicht nur am fehlenden Kabelvolumen. Die modernen Schnellladegeräte brauchen de facto zu viel Strom auf einmal. Das Aufladen mit einem herkömmlichen Stromanschluss ist aber machbar", sagt Hochhauser.

Die Heimstätte will bei diesem Thema nicht tatenlos wirken und plant bei einem neuen Wohnprojekt in der Neinergutstraße mit 150 Einheiten zwei bis drei solarbetriebene Ladestationen.

Kosten bremsen Umstieg

Hingegen sei bei Altbauten wie in der Vogelweide an die Einrichtung von zukunftsweisender Mobilität nicht zu denken, winkt Hochhauser ab: "Dort tauschen wir derzeit die alten Stromleitungen aus den 1960er-Jahren, wo in vielen Häusern eine Erdung fehlt. Ein Schritt weiter wäre von den Kosten her nicht tragbar."

Für den Heimstätten-Aufsichtsratsvorsitzenden Gerhard Kroiß reichen die Bemühungen um E-Mobilität noch nicht weit genug. "Die Linzer WAG startete zuletzt Testversuche mit E-carsharing. Das könnte ich mir auch für die Heimstätte vorstellen."

Neues Wohnen mit carsharing

Wels-Strom-Geschäftsführer Friedrich Pöttinger sieht die E-Mobilität bei neuen Wohnanlagen im Vormarsch: "Wir arbeiten gerade in Vorchdorf an einer Wohnanlage, wo die Elektromobilität ins Projekt einkalkuliert wird. Dort gehört das Elektroauto allen Bewohnern." In bestehenden Wohnanlagen sei allerdings ein Eingehen auf Einzelinteressen nur schwer möglich: "Die Mieter werden sich zu Recht aufregen und sagen, wir tanken auf eigene Kosten Super bleifrei, und der feine Nachbar zapft unseren Strom an."

2 Kommentare herzeigbar (4539) 21.12.2018 06:45 Uhr Es gibt soviele E-Werk Tankstellen oder

Ladestationen in Wels.



Und die ist nicht in Lage eine zu finden oder

dort Ihr E-Auto anzuhängen.



Bevor Ich Mir so ein Fahrzeug kaufe,

überlege Ich ob Ichs auftanken kann.



Welser typisch eben.



Die Nächste wäre in Ihrer Nähe die Ecodrom

Oberfeldstrasse und die hat rund um die Uhr geöffnet.



Bin Ich froh nimmer in Wels zu sein. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) herzeigbar (4539) 21.12.2018 06:35 Uhr "Dort tauschen wir derzeit die alten Stromleitungen aus den 1960er-Jahren.



Welser Wohnungsgenossenschaften haben seit den 70ern nichts

auf NEUE vorgeschriebenen Bestimmungen gebracht.



Habe Ich von 2012 bis 2016 kritisiert.

Keinen hats interessiert.



Wenn bei einer Miete 50 Prozent Betriebskosten betragen.

Sollte jeder zum Grübeln kommen.



Ich habs ausgerechnet der Schaden an 120 Einwohnern in der Einheit - Ich war seit 1994 dort gemeldet, beträgt hundert tausende Euro was zuviel an BK verrechnet wurde.



Warum interessiert sich kein Mietobmann in Wels dafür?



Jedoch für einen E-Autobesitzer gleich einen Wohnpark andenken ist schon leicht zu durchschauen auf welche Klientel

geschiessen wird.



Zuerst sollten die Standards der Wohnblöcke Wärmedämmung Massnahmen auf gesetzlichen Standard gebracht werden.



Da beteht in Wels noch grosser Nachholbedarf bei Altbauten.



Hochhauser & Co. haben ungeniert nichts erneuert in den Genossenschafts Bauten seit 70ern. Lawog war Rabl zuständig. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



