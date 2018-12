Drei Raubüberfälle vor Weihnachten: Täter sind noch auf der Flucht

WELS. Obwohl in Wels die Zahl der Raubdelikte stagniert, gab es erst jüngst eine beunruhigende Zunahme an einschlägigen Straftaten.

Die Suche nach den Tätern blieb bis gestern erfolglos. "Wir arbeiten intensiv an der Aufklärung", sagt der Welser Kripo-Chef Stefan Müller. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden keine Details genannt. Nur so viel: "Es gibt zwischen den drei Straftaten keine Zusammenhänge."

Ende November wollten drei junge Burschen einem frühmorgens auf den Bus wartenden Mädchen die Handtasche entreißen. Die 17-Jährige trat einem der Täter gegen das Bein und rannte davon. Die als südländisch beschriebenen jungen Männer flüchteten ohne Beute.

Am Montag wurden zwei Männer in Bahnhofsnähe von unbekannten Tätern überfallen, ausgeraubt und mit einer Waffe bedroht: ein 18-jähriger Mühlviertler, nachdem er 20 Euro beim Bankomaten behoben hatte, und ein 41-jähriger syrischer Asylwerber, der mit Tageseinnahmen eines Weihnachtsstandes nach Hause ging. Der Mühlviertler wurde von den Tätern mit einer Schusswaffe und einem Schlagstock bedroht. Die beiden Räuber waren maskiert.

Der Kriminalitätsanstieg vor Weihnachten sei ein bedauerlicher Ausreißer, betont Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner: "Übers Jahr gesehen sind die Raubüberfälle nicht mehr geworden." Einen krassen Anstieg gab es hingegen im Vorjahr. Die Kriminalitätsstatistik weist ein Plus von 58 Prozent aus. 30 Straftaten wurden registriert.

Der Welser Sicherheitsreferent, Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ), fordert einmal mehr eine personelle Aufstockung der Welser Exekutive: "Uns fehlen noch immer 20 Polizisten, die der Dienststelle Wels zugeteilt sind, aber ganz woanders arbeiten."

Kroiß zeigt sich überzeugt, dass mehr Polizei auch zu mehr Sicherheit führen würde: "Erhöht die Polizei im Stadtbild ihre Präsenz, macht das auch Eindruck auf Kriminelle." Ähnliche Erwartungen verbindet Kroiß mit der Eröffnung der neuen Polizeischule in der Linzer Straße, die Ende 2019 in Betrieb gehen soll: "Dort werden jedes Jahr 450 angehende Polizisten unterrichtet. In dieser Zeit leben sie hier und gehen aus. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Sicherheit in der Stadt." (fam)

