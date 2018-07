Die Welser und die Hitze: Hier gibt’s Abkühlung

WELS. An heißen Tagen flüchten viele aus der Stadt. Der Rest erfrischt sich mit kühlen Getränken oder wagt einen Sprung in die Traun

Die aktuelle Hitzewelle hat auch Wels fest im Griff. Sie bringt uns alle ordentlich ins Schwitzen, und so schnell ist kein Ende in Sicht. Während ältere Menschen, Kinder und Anzugträger unter bis zu 35 Grad Celsius im Schatten stöhnen, kann es Sonnenanbetern gar nicht heiß genug sein.

Momentan sind weite Teile der Stadt wie leergefegt. Praktikantin Judith Kranzl fand ein schattiges Plätzchen im Burggarten und stärkte sich mit einem Stück Wassermelone. Wer kann, flüchtet nach der Arbeit an einen See. Vanessa und Eva blieben in der Stadt und erfrischten sich während einer Kurs-Pause im Brunnen des Volksgartens. Am Welser Traunufer findet man einige Bademöglichkeiten. Immer beliebter wird der Sandstrand vor dem Café Traunzeit, aber auch die Summer-Stage nahe der alten Traunbrücke.

Inmitten der Stadt stößt man auf dem Kaiser-Josef-Platz auf Karibik-Feeling. Vor ihrem Hotel laden die Brüder Michael und Markus Ploberger an ihren Sandstrand mit Sonnenschutz, Liegestühlen und erfrischenden Getränken. Die „Chilling-Area“ wirkt wie eine Ferien-Oase im Zentrum der hitzegeplagten Stadt.

