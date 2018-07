Die Polizei warnt zur Vorsicht vor aufdringlichen Maler-Hausierern

GRIESKIRCHEN. Angebliche Handwerker bieten überaus hartnäckig Malerarbeiten an und wollen dabei Grundstücke und Häuser "besichtigen".

Die Pfuscher bieten „günstig“ Malerarbeiten an Haus und Fenstern an. ) Bild: Wodicka

Ein silbernes Audi-Coupé älteren Baujahres mit französischem Kennzeichen fährt langsam durch eine Siedlung. Ein Mann – dunkler Typ, Mitte 30, in Arbeitskleidung – hält bei einem Haus, steigt aus und beginnt mit dem Besitzer, der gerade im Garten steht, zu sprechen – deutsch mit osteuropäischem Akzent.

"Ich streiche dein Haus, die Fassade, die Fensterläden und mach dir einen guten Preis", sagt der Mann entschlossen und möchte das Grundstück betreten. Doch der Hausbesitzer wehrt ab: "Nicht nötig, wir brauchen im Moment nichts!" Damit gibt sich sein Gegenüber aber nicht zufrieden: "Ich mache gutes Angebot, wir reinigen Fassade und streichen alles!" Wieder möchte der "Spezialist" das Haus sogar innen und außen begutachten. Erneut wehrt der Hausherre das Angebot ab. Daraufhin zückt der Mann eine Karte, auf der er als "Carlos Isaac" seine Dienste österreichweit anbietet, steigt in seinen Audi und fährt weiter – zum nächsten Haus in der Siedlung. "Ich lass mir doch das Haus nicht ausspionieren", sagt Mann im Gespräch mit den OÖNachrichten: "Das wär ja noch schöner, wenn ich ihn auch noch ins Haus lasse – damit er sich vielleicht alles in Ruhe anschauen und ausspionieren kann!"

"Polizei" ist meist ein Reizwort

Die Polizei weiß um die Machenschaften der fahrenden Handwerker, wie ein Beamter auf Anfrage sagt. "Wir kontrollieren sie, wenn wir auf sie treffen." Aber solange sie sich nichts zuschulden kommen lassen, hätten sie keine Handhabe. Manchmal helfe es aber schon, wenn man androhe, die Polizei zu rufen: "Dann sind sie meistens schnell dahin", sagt der Polizist. Auch Teer-Hausierer, die überteuerte Asphaltierarbeiten anbieten, seien in den vergangenen Monaten unterwegs gewesen.

Seitens der Bezirkshauptmannschaft heißt es auf OÖN-Anfrage, dass das Aufsuchen von Privatpersonen zum Zwecke des Anbietens von gewerblichen Tätigkeiten, also das "Hausieren", in Österreich verboten sei. Es wird dringend geraten, die Hausierer nicht ins Haus zu lassen, keine Aufträge anzunehmen und allenfalls die Polizei zu rufen, falls die Hausierer zu aufdringlich werden.

Auch in der Schweiz unterwegs

Auf der Suche nach einem "Handwerker Carlos Isaac" im Internet wird man übrigens schnell fündig: Ein Fußball-Jungprofi (20) von Atlético Madrid heißt so – der wird wohl kaum Malerdienste anbieten. Und bei Schweizer Medienkollegen findet man ähnliche Berichte über aufdringliche Pfusch-Hausierer, die mit derselben Masche unterwegs waren.

