Neuer Kindergarten Pernau: Auch die ÖVP will Standort prüfen.

Überraschende Wende in der Debatte um den umstrittenen Standort des geplanten Kindergartens in der Pernau: ÖVP-Parteiobmann Peter Csar sagt auf Anfrage: "Ich werde nochmals mit unserem Koalitionspartner und den anderen Parteien verhandeln, um bessere Varianten zu prüfen und sie vom Standort ZBG (Zentrales Betriebsgebäude, städtischer Bauhof, Anm.) zu überzeugen."

Wie berichtet, hält Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) das fünf Hektar große Bauhof-Areal zwischen Schießstättenstraße und Traun für ungeeignet für einen Kindergarten.

Die FPÖ-ÖVP-Koalition hatte Ende November überraschend erklärt, im ehemaligen Kaiserschützenpark an der Kreuzung Bosch-/Negrellistraße den in der Pernau dringend notwendigen Kindergarten errichten zu wollen. Die 3500 Quadratmeter große, dreieckige Grünfläche im Eigentum der Stadt wird angesichts der sie umgebenden Straßen lapidar als "große Verkehrsinsel" bezeichnet. Angesichts des starken Lkw-Verkehrs vom und zum Industriegebiet raten Bewohner aus der unmittelbaren Umgebung des Kaiserschützenparks von dem Standort ab.

Für den SPÖ-Stadtparteivorsitzenden Klaus Hoflehner gibt es noch ein zweites Argument gegen diese Fläche: "Der geplante Standort bietet keine Reserven für einen möglichen Ausbau des Kindergartens und der Krabbelstuben."

Hart ins Gericht geht Grün-Gemeinderat Peter Sönser, der von "einer für Wels typischen Art der Planung" spricht: "Die Leute denken nur an die Flächen, nicht an die Kinder: Nur weil hier ein Areal zur Verfügung steht, wird es in Betracht gezogen: Niemand kümmert sich um das Schutzgut Mensch. Jetzt protestieren die Bürger, jetzt betreiben sie also die Qualitätssicherung."

Sönsers Rat für künftige Planungen in Wels: "Zunächst abklären: Welche Auswirkungen hat das künftige Projekt, welche Auswirkungen gibt es auf der Fläche bereits für Mensch, Tier und Umwelt? Das wird bewertet, und erst dann wird entschieden."

Bürgermeister Rabl weiß allerdings, verfügbare Flächen seien nicht zu marktüblichen Preisen zu kaufen. Dem begegnet ÖVP-Obmann Csar: "Nötigenfalls müssen wir unsere Rücklagen für eine gute Lösung heranziehen: Die Stadt steht ja finanziell gut da."

