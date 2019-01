Caritas-Angebot für ehrenamtliche Senioren-Betreuer

WELS/GRIESKIRCHEN/EFERDING. Die Caritas greift pflegenden Angehörigen unter die Arme. Denn wer sich um kranke und betagte Familienmitglieder kümmert, läuft häufig Gefahr, für sich selbst zu wenig zu sorgen.

Daher finden vom Dienstag, 15. Februar, bis Freitag, 18. Februar, sogenannte "Winter-Erholungstage" für pflegende Angehörige statt. Die Teilnehmer treffen sich im SPES-Hotel in Schlierbach und können dort richtig ausspannen und einmal die Leichtigkeit des Lebens spüren. Profis begleiten die pflegenden Angehörigen dabei.

"Häufig sind unsere Erholungstage auch Anstoß, dass diese Menschen mehr auf sich achten und mit den eigenen Kräften sorgsamer umgehen", sagt Helene Kreiner-Hofinger. Sie ist für pflegende Angehörige in Wels und Wels-Land die Ansprechpartnerin der Caritas. Wer bei den Erholungstagen dabei sein will, meldet sich bis 15. Jänner telefonisch an: 0676/8776 2441.

