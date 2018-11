Bundesdenkmalamt empfiehlt Schutz der letzten Welser Kriegsbaracke

In einem brandneuen Gutachten werden für die Erhaltung historische Gründe genannt.

Ein alter Vogelkäfig ist das letzte Überbleibsel der Barackenbewohner Bild: fam

WELS. Das Bundesdenkmalamt (BDA) hat ein Gutachten erstellt, das sich mit der letzten Welser Kriegsbaracke auseinandersetzt. Und dieses fällt eindeutig aus. Nach Ansicht der Denkmalschützer ist das Gebäude erhaltungswürdig und sollte unter Schutz gestellt werden. "Aus Sicht des Denkmalschutzes kann festgehalten werden, dass es sich bei der ehemaligen Lagerbaracke um eines der seltenen Zeugnisse seiner Art handelt, dem geschichtliche wie kulturelle Bedeutung beizumessen ist", schreibt BDA-Mitarbeiterin Sylvia Preinsperger.

Wie berichtet, sollte das 80 Jahre alte Objekt in der Schulstraße im Stadtteil Lichtenegg beseitigt werden. Die Heimstätte hatte bereits einen rechtsgültigen Abrissbescheid erwirkt. Das Vorhaben rief den pensionierten Welser Immobilienmakler Friedrich Ranger auf den Plan. In einem Schreiben an das Denkmalamt ersuchte er um die Bewahrung des historischen Objektes. Rangers Intervention setzte nicht nur ein Behördenverfahren in Gang, sondern führte auch dazu, dass über die Baracke erstmals öffentlich diskutiert wurde. Das Thema landete Anfang Oktober im Welser Gemeinderat. Eine Mehrheit der Mandatare sprach sich für den Erhalt der Kriegsbaracke aus. Lediglich die FPÖ-Fraktion vertrat den Standpunkt der Welser Heimstätte, die sich auch weiterhin für den Abriss der Baracke ausspricht. Manfred Hochhauser, Geschäftsführer der Welser Wohnbaugenossenschaft, reagiert überrascht: "Die Baracke war jahrzehntelang kein Thema. Die meisten Welser wissen nicht einmal, wo sie steht." Nichtsdestotrotz müsse das BDA ein Behördenverfahren abwickeln, in dem die Heimstätte Parteienstellung einnimmt.

Die Baracke und ihre Geschichte

Der Bau des Objekts geht auf das Jahr 1938 zurück. Die Baracke wurde ursprünglich für Soldaten als Mannschaftsspeiseraum genützt. Nach dem Krieg quartierte die Stadtregierung ehemalige KZ-Häftlinge ein, die nach der Befreiung der US-Armee hier strandeten. Danach wurde das Gebäude als Teil des Lagers 1001 zum Zufluchtsort für Flüchtlinge.

Nach Verschwinden des Lagers wurde aus dem langgezogenen Holzhaus zunächst eine Gastwirtschaft und anschließend ein Wohnhaus. Im Vorjahr starb die letzte Bewohnerin in hohem Alter. Seitdem steht das Objekt leer.

